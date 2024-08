Il rapimento di Arabella: presto sul set il nuovo film di Carolina Cavalli

News Cinema

Dopo l'apprezzato esordio con Amanda, Carolina Cavalli tornerà presto con un altro film con protagonista Benedetta Porcaroli. Il titolo sarà il rapimento di Arabella e le riprese partiranno ad agosto. Ecco tutti i dettagli.

Il suo esordio con Amanda è stato giustamente applaudito prima a Venezia e Toronto, e poi nelle sale in cui si è fatto strada. Una commedia stralunata e energetica a cui presto seguirà un altro lavoro in cui Carolina Cavalli tornerà a dirigere Benedetta Porcaroli in un film da lei sceneggiato e diretto. Si intitolerà Il rapimento di Arabella e le riprese partiranno il prossimo 21 agosto. A produrre, insieme ad Antonio Celsi per Elsinore, Annamaria Morelli, nuova CEO da alcuni mesi di The Apartment, la società del gruppo Fremantle pronta a sbarcare a Venezia con tre titoli di primo piano, Queer di Guadagnino, Maria di Larrain con Angelina Jolie e la serie M. di Joe Wright, tratta dal libro di Scurati sull'ascesa al potere di Mussolini.

Ha anticipato il nuovo progetto Variety, che descrive la storia come costruita intorno a una giovane, sulla falsariga di Amanda, di nome questa volta Holly, "convinta di essere la versione sbagliata di sé stessa fino a che incontra una bambina di 7 anni che le fa cambiare idea". Così ha commentato al sito americano il progetto Carolina Cavalli, "penso che le persone sole che si ritrovano per risolvere un problema abbiano già risolto il più grande, ed è quello che mi rende felice di questa storia. Non vedo l'ora di cominciare e sono molto grata per questa opportunità".

Non dovrà aspettare molto, visto che le riprese de Il rapimento di Arabella partiranno in Veneto il prossimo 21 agosto. La regista ha commentato la notizia sui social, con abbondanza di cuori. "Stiamo per cominciare a girare. Sarà bellissimo da fare e speriamo tanto anche da vedere".