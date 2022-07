Il ragazzo e la tigre: il trailer e il poster del nuovo film di Brando Quilici, dal 13 ottobre al cinema

News Cinema

Dopo il successo de Il mio amico Nanuk, Brando Quilici torna al cinema dal 13 ottobre prossimo con Il ragazzo e la tigre, con protagonisti il piccolo Sunny Pawar e Claudia Gerini. Ecco il trailer ufficiale e il poster del film, distribuito da Medusa.

Dopo il successo de Il mio amico Nanuk, Brando Quilici torna al cinema con Il ragazzo e la tigre con protagonisti Sunny Pawar e Claudia Gerini. Una storia ricca d'avventura ed emozioni che riflette sulla sempre più urgente questione della scomparsa delle tigri di cui restano solo 3900 esemplari in libertà e in Nepal, uno degli habitat naturali della magnifica tigre del Bengala, il numero è inferiore a 300.

Prodotto da HD Production in associazione con Mediaset España e Laser Film, il film arriverà al cinema con il patrocinio di WWF proprio nell'anno della Tigre, secondo il calendario cinese, uscendo in sala il 13 ottobre 2022, distribuito da Medusa Film. Ecco intanto il trailer ufficiale del film:



Il Ragazzo e la Tigre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

il ragazzo e la tigre: la trama ufficiale e il poster del film

Il piccolo Balmani (Sunny Pawar), nove anni, scappa dall’orfanotrofio in cui vive per tornare nella sua città Kathmandu. Durante il viaggio la sua strada incrocia quella di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di avidi bracconieri pronti a venderlo al mercato nero. Il bambino riesce a salvarlo e decide di portarlo con sé al famoso monastero Taktsang, noto come Tana della Tigre, luogo da favola di cui gli parlava sempre la mamma. Lì il cucciolo sarà al sicuro grazie alla protezione dei monaci buddhisti himalayani. Inizia così un viaggio avventuroso e complicato in cui i due scopriranno le meraviglie della vita, ma anche i pericoli che essa nasconde. Un’impresa ardua che Balmani riuscirà a portare avanti con l’aiuto di Hannah (Claudia Gerini), direttrice dell’orfanotrofio, che non si arrende di fronte alla scomparsa del bambino. Tra scenari mozzafiato nasce l’amicizia tra il cucciolo di uomo e quello di tigre. Una storia di amore e fratellanza che attraverso la battaglia di Balmani ricorda l’importanza di difendere la Terra e i suoi abitanti dalle barbarie dell’uomo.