Il ragazzo dai pantaloni rosa: il 4 novembre in anteprima nazionale per le scuole nei The Space Cinema

L'evento si inserisce all’interno della giornata “Uniti contro il bullismo”. Al termine della proiezione, sarà possibile seguire la diretta streaming con la mamma di Andrea, Teresa Manes, il protagonista Samuele Carrino, la regista Margherita Ferri, Arisa e la giornalista Federica Angeli a moderare.

Lunedì 4 novembre, alle ore 10, The Space Cinema in occasione della giornata “Uniti contro il bullismo” proietterà in anteprima nazionale per le scuole il nuovo film Il ragazzo dai pantaloni rosa.

Il film, racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena e il titolo fa riferimento al momento in cui, a casua di un lavaggio sbagliato, i pantaloni rossi che sua madre Teresa gli aveva regalato si erano tinti di rosa. Andrea decise di indossarli ugualmente, senza pensare alle reazioni dei suoi compagni di scuola, che però arrivarono in maniera violenta e continuativa, culminando con l'apertura di una pagina Facebook chiamata appunto IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA.

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa: Il Trailer Ufficiale del Film con Claudia Pandolfi e Samuele Carrino, da una storia vera - HD

Al termine, sarà possibile seguire la diretta streaming con la testimonianza della mamma di Andrea, Teresa Manes, l’attore protagonista Samuele Carrino, la regista Margherita Ferri e con la partecipazione di Arisa, autrice del brano “Canta ancora”, colonna sonora del film. A moderare l’incontro sarà la giornalista Federica Angeli.

Si tratta quindi di un’importante occasione formativa e didattica in cui approfondire temi d’attualità come il bullismo e il cyberbullismo con i ragazzi che vivono il delicato passaggio dall’infanzia all’età adolescenziale, e avviare un dibattito rivolto a chi è vittima di episodi simili ma soprattutto a chi è, anche inconsapevolmente, bullo lui stesso.

Il film sarà poi disponibile in tutte le sale da giovedì 7 novembre.

Per info, tariffe e prenotazioni: scuole@thespacecinema.it