Il punto di rugiada: ecco il trailer del nuovo film di Marco Risi

Arriva al cinema il 18 gennaio il film presentato in anteprima poche settimane fa al Torino Film Festival. Ecco tutto quel che c'è da sapere su Il punto di rugiada.

Lontano dal cinema dal 2018, anno in cui aveva diretto il canto del cigno del cinepanettone, quel Natale a 5 stelle che era dedicato alla memoria di Carlo Vanzina, Marco Risi vi fa ora ritorno con un film lontanissimo da quello stile e quelle tematiche, sebbene il Natale lo contenga anche. Si intitola Il punto di rugiada, è stato presentato in anteprima qualche settimana fa al Torino Film Festival nell'ultimo anno di gestione Steve Della Casa, e arriverà nei nostri cinema il 18 gennaio distribuito da Fandango.

In questo suo nuovo film Risi - anche sceneggiatore assieme a Riccardo De Torrebruna e Francesco Frangipane - racconta la storia di un giovane viziato e scapestrato che, dopo aver causato un grave incidente stradale da ubriaco, viene condannato a prestare servizio sociale in una casa di riposo per anziani, dove incontrerà un uomo dal nome non casuale (si chiama Dino), un vecchio duro, cinico e fortemente ironico che finirà col conquistarlo, e diventare una specie di ruvido punto di riferimento.

Questa la trama ufficiale di Il punto di rugiada:

Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo.

Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante.

Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita