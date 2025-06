Il produttore di Gore con Kevin Spacey contro Netflix: perché non fate vedere il film?

News Cinema

Vi avevamo parlato tempo fa della cancellazione a Netflix del film biografico su Gore Vidal con Kevin Spacey. Il produttore Andy Paterson ha rivolto numerose richieste in proposito e si sfoga contro il colosso dello streaming.

Vi avevamo parlato tempo fa di Gore, il film biografico sullo scrittore e sceneggiatore Gore Vidal interpretato da Kevin Spacey, di cui Netflix ha cancellato uscita e messa in onda a seguito delle accuse mosse all'attore nel 2017, da cui è stato al momento scagionato (se l'articolo vi è sfuggito, lo potete ritrovare sotto). Adesso torniamo a parlarne perché il produttore del film, Andy Paterson, in un'intervista concessa a Indiewire, dove chiarisce l'inspiegabile atteggiamento di Netflix, che sembra deciso a non far uscire Gore in alcun modo.

Andy Paterson chiede a Netflix la "liberazione" di Gore

Tratto da una biografia di Jay Parini, "Empire of Self", il film che racconta la "scandalosa" vita di Gore Vidal è stato, dicevamo, cancellato da Netflix nel 2017. Andy Paterson ha raccontato a Indiewire che, nonostante abbia ripetutamente chiesto ai dirigenti del colosso streaming di fare qualcosa del film, visto che comunque esiste, così gli è stato risposto:

Ho chiesto più volte a Netfix di farlo vedere o di darmi l'opportunità di dargli una nuova vita. Mi hanno detto che non hanno intenzione di far uscire il film nè di venderlo a terzi ed io, assieme a molti altri appartenenti alla comunità creativa, la troviamo un'affermazione incredibile. Il pubblico - inclusi gli abbonati a Netflix che hanno pagato per il film - dovrebbe decidere liberamente se vuole vederlo.

Il paradosso, oltretutto, dice ancora Paterson, è il seguente:

Netflix asserisce di sostenere la libertà di espressione artistica, eppure questo non spiega perché questo film deve essere sepolto, quando hanno ancora le prime cinque stagioni di House of Cards e parecchi film con Kevin Spacey sulla piattaforma. La loro scusa attuale per non accettare la mia richiesta è che hanno usufruito di un credito di imposta per il film, ma è una cosa facilmente risolvibile. Ripeto la richiesta: se non farete vedere il film, permettetemi di trovare un altro modo perché il pubblico possa vedere una potente e divertente esplorazione di molti dei temi che caratterizzano il dibattito sugli intrecci tra sesso, potere e creatività".

A questo punto un dubbio sorge spontaneo: che non sia tanto la presenza di Spacey nel film, quanto la presenza esplicita di certi temi, a dare fastidio a qualcuno.