Gore: il film biografico sullo scrittore Gore Vidal con Kevin Spacey ancora bloccato a Netflix

Netflix si trova tra le mani una vera patata bollente con Gore, film biografico con Kevin Spacey, bloccato e ancora congelato dal 2017.

Torniamo a parlare di Kevin Spacey, che sta faticosamente cercando di riprendere a fare il suo lavoro dopo esser stato cancellato da qualsiasi progetto nel 2017, per le note vicende che lo hanno coinvolto e che oggi sembrano in gran parte superate. Non sappiamo quanti oggi se ne ricordino, ma uno dei film dell'attore rimasti coinvolti nello scandalo è Gore di Michael Hoffman, biopic dello scrittore, attore e sceneggiatore Gore Vidal, autore tra l'altro di Improvvisamente l'estate scorsa e Caligola. Il film è stato bloccato nel 2017 in fase di avanzata post-produzione da Netflix, che tuttora lo detiene. Secondo World of Reel, nel fine settimana un distributore indipendente lo avrebbe chiesto alla piattaforma streaming, ricevendone un rifiuto, ma questo non significa che il film sia pronto per essere sbloccato, anzi.

Gore e Kevin Spacey due elementi scottanti

Diretto come dicevamo da Michael Hoffman, Gore è tratto dal libro di Jay Parini “Empire of Self” ed è stato archiviato da Netflix nel periodo in cui licenziò Kevin Spacey anche da House of Cards, quando comunicò che non lo avrebbe fatto uscire per "la grave natura delle accuse". Sono passati un sacco di anni e il film sta ancora sugli scaffali, tanto da ingenerare il sospetto che oltre alla presenza di Spacey il tema stesso del film sia considerato ancora scomodo. Gore Vidal era omosessuale dichiarato e nel film lo si vede sedurre e manipola uomini più giovani. In Gore, un ottimo attore come Michael Stuhlbarg interpreta il compagno di una vita di Vidal, Howard Austen, e ha dichiarato in merito all'archiviazione del film che è una cosa straziante. Vedremo se Netflix allenterà le maglie e deciderà prima o poi di metterlo online o di cederlo a qualche distributore coraggioso.