Il Principe della Follia: prenota il tuo biglietto per l'unica proiezione del film!

Martedì 21 ottobre alle ore 21 presso il MAXXI di Roma, si svolgerà l'unica proiezione di Il Principe della Follia, il film diretto da Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, è ispirato a una storia vera e racconta il coraggio, la sofferenza e la dignità di chi vive ogni giorno con la malattia e l’esclusione sociale.

Sarà presentato alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione “Special Screening” il film “IL PRINCIPE DELLA FOLLIA” scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, una produzione Red Post Production, con Stefano Zazzera, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli, Mauro Cardinali, Omar Monno, tra gli altri.



Dopo oltre quarant’anni di ricerca artistica e umana nel mondo della disabilità, Dario D’Ambrosi, regista, autore e fondatore del Teatro Patologico firma il suo nuovo film che si presenta come un’opera intensa e visionaria ispirata a una storia vera, che racconta il coraggio, la sofferenza e la dignità di chi vive ogni giorno con la malattia e l’esclusione sociale.



Il film avrà un'unica proiezione, martedì 21 ottobre alle ore 21 presso il MAXXI di Roma (Via Guido Reni, 4a, Roma).

La vicenda trae origine da un incontro realmente avvenuto nel 1979, durante il ricovero dell’autore presso il manicomio “Paolo Pini” di Milano, dove D’Ambrosi conobbe un giovane uomo affetto da gravi disabilità psichiche e fisiche, segnato da una profonda sofferenza interiore ma capace di trasmettere una forza struggente. A distanza di decenni, quella testimonianza ha preso corpo in un film che non vuole solo raccontare la condizione di un singolo individuo, ma la tragedia dell’intera famiglia che vive accanto a un figlio con disabilità fisica e psichica. Un aspetto che spesso viene dimenticato o messo da parte, ma che invece è parte integrante e dolorosa della realtà.

Infatti la malattia non riguarda mai una sola persona, ma coinvolge chi condivide la casa, la vita e il peso quotidiano delle fragilità.

Il Principe della Follia: la sinossi del film

Un uomo che, colpito dal morbo di Parkinson a soli 40 anni, incarna con autenticità e delicatezza le fragilità del personaggio, un "Joker" italiano.

Una notte, ciò che sembrava routine si trasforma in un viaggio perturbante tra memorie spezzate, rimorsi e segreti familiari. Un tassista solitario si imbatte in una realtà allucinata e crudele, dove la sofferenza diventa spettacolo e la fragilità viene messa in vendita come merce di consumo.

Al centro, la vicenda di un uomo segnato dalla malattia e dall’esclusione, che incarna il dolore di chi vive in bilico tra dignità e abbandono, e quello di una famiglia travolta dal peso insostenibile della disabilità.

In questo intreccio di vite spezzate e desideri irrealizzati non esistono veri colpevoli né assoluzioni facili: ci sono solo esseri umani, feriti e vulnerabili, che cercano un varco per ritrovare la propria umanità. Tra visioni poetiche e momenti di crudele realismo, la storia conduce lo spettatore in un’esperienza emotiva potente, dove la fragilità diventa specchio di una forza collettiva capace di trasformare il dolore in possibilità di rinascita.

Cos'è il Teatro Patologico di Roma

Il Teatro Patologico rappresenta l'unica esperienza al mondo dove si insegna il teatro ai malati psichici che diventano allievi per poi trasformarsi in promotori delle loro stesse idee teatrali.

Questa realtà offre l’opportunità ai giovani soggetti in condizione di svantaggio mentale di intraprendere un’esperienza positiva finalizzata a migliorare l’integrazione con i propri familiari e la società, spendibile in un futuro proseguimento degli studi e un eventuale inserimento nel mondo del lavoro, in tutti i campi della produzione artistica: scrittura, recitazione, disegno scenico, musica.

Dario D’Ambrosi, impegnato da oltre quarant’anni nella ricerca artistica e umana nel mondo della disabilità, ha avuto il coraggio di trasformare quello che per molti era un ostacolo, in una risorsa straordinaria, capace di arricchire e rivoluzionare il linguaggio teatrale. Con questo suo progetto, nato nel 1992, mira alla realizzazione di un sogno: far incontrare il teatro e la malattia mentale in un percorso che, arricchendo entrambe le realtà, trovi un nuovo modo di fare attività teatrale e aiuti migliaia di famiglie, coinvolte in situazioni di difficoltà, con il massimo della forma d’arte che più si riferisce ad una finalità sociale. Nel 2016 nasce anche il Corso Universitario di Teatro Integrato dell’Emozione che unisce la ricerca dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e la trentennale esperienza sul campo sviluppata dal Teatro Patologico con l’intento di offrire opportunità a ragazzi in condizioni di svantaggio mentale e donare in questo modo speranza e cambiamento. Il Teatro Patologico ha portato la sua compagnia sui più prestigiosi palcoscenici nazionali e internazionali, tra cui ricordiamo il prestigioso palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025, Teatro Argentina di Roma, Teatro Franco Parenti di Milano, La MaMa Theater di New York, Sede dell'ONU a New York, dove hanno recitato in greco antico la Medea di Euripide davanti a 500 ambasciatori di tutto il mondo, Parlamento Europeo a Bruxelles, ospiti dell'ex presidente David Sassoli, Auditorium Umberto Agnelli di Tokyo, Market Theatre di Johannesburg, Wilton’s Music Hall di Londra, dove ha vinto il premio per il Miglior Spettacolo consegnato dal Primo Ministro britannico David Cameron. Non solo teatro, ma anche cinema. Nel 2024 D’Ambrosi ha infatti portato sul grande schermo Io sono un po' matto e tu?, lungometraggio che ha visto la partecipazione di attori di fama nazionale e internazionale come Claudio Santamaria, Edoardo Leo, Raoul Bova, Vinicio Marchioni, Claudia Gerini, Stefania Rocca, Stefano Fresi, Marco Bocci, insieme a 30 ragazzi con disabilità psichiche e fisiche del Teatro Patologico. Il film è stato presentato al Torino Film Festival e (oltreoceano) al "LA - Italia Festival". Attualmente è in corsa per il Festival del Cinema di Roma 2025 con il suo secondo film Il Principe della Follia che vede la partecipazione di attori come Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli, Stefano Zazzera, Mauro Cardinali. La ricerca scientifica portata avanti da Dario D’Ambrosi è stata presentata da lui stesso presso le Nazioni Unite (ONU) a New York, volta a dimostrare come la teatro-terapia agisca non soltanto a livello emozionale, ma anche cerebrale, confermando il valore universale del suo lavoro artistico e sociale.

Il progetto prosegue incessante il proprio cammino senza mai considerarsi arrivato a un traguardo definitivo, ma continuando un percorso di costante ricerca e crescita artistica.