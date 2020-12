Il presepe di Sergio Castellitto: video intervista con l'attore protagonista della nuova versione di Natale in casa Cupiello

News Cinema

Abbiamo incontrato Sergio Castellitto, protagonista del classico di Eduardo Natale in casa Cupiello in una versione diretta da Edoardo De Angelis che andrà in onda su Rai1 in prima serata il 22 dicembre.

Uno dei maggiori classici di Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, è in arrivo in una versione cinematografica diretta da Edoardo De Angelis, che sarà presentata direttamente per il pubblico di Rai1 il 22 dicembre, in prima serata.

Ambientato nel 1950, durante le feste di fine anno, il film racconta di Luca Cupiello, interpretato da Sergio Castellitto, e della sua famiglia, alle prese con il presepe, tradimenti e infelicità, in una storia che è diventata un gioiello nel suo genere, una delle vette dell'opera teatrale del grande drammaturgo napoletano. Una sfida che De Angelis, anche lui partenopeo, ha accettato volentieri e con coraggio, presentando un cast di rilievo composto anche da Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice, Antonio Milo.

Su tutti, però, c'è Sergio Castellitto, che si confronta con Natale in casa Cupiello e un mostro sacro come Eduardo. L'abbiamo incontrato per questa intervista video via zoom.