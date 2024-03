Il nibbio: al via la produzione del film su Nicola Calipari e Giuliana Sgrena con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco

News Cinema

Il film, diretto da Alessandro Tonda, vuole ricordare la figura del funzionario dei Servizi Segreti Italiani a vent'anni dalla sua tragica morte in Iraq nel 2005 mentre era impegnato nell'operazione che portò alla liberazione della giornalista sequestrata dai terroristi.

Al via la produzione de Il Nibbio (titolo provvisorio), lungometraggio dedicato a Nicola Calipari, un progetto ambizioso che racconterà i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005 che hanno visto morire Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI, che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di Giuliana Sgrena, la giornalista de il manifesto rapita in Iraq da una cellula terrorista.

Il Nibbio, che nasce dalla volontà di ricordare nel ventesimo anniversario la morte di Nicola Calipari che ricade nel 2025 e vede la stretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una coproduzione Notorious Pictures con Rai Cinema e Tarantula, in collaborazione con Netflix e Alkon Communications.

Nicola Calipari è l’uomo che, da responsabile dell’Agenzia di Informazione e Sicurezza Esterna (all’epoca dei fatti SISMI) delle operazioni in Iraq nei primi anni Duemila, con la sua azione ha reso possibile comprendere come operano i Servizi Segreti italiani per salvaguardare la vita umana e per mantenere la pace.

Nel ruolo di Nicola Calipari, Claudio Santamaria, attore poliedrico, vincitore del David di Donatello per il film Lo Chiamavano Jeeg Robot e interprete di innumerevoli successi al cinema, tra i tanti, ricordiamo L’ultimo Bacio, Casino Royale, Romanzo Criminale, Freaks Out!, Tutto il mio folle amore, Gli anni più belli, Educazione Fisica.

Sonia Bergamasco, vincitrice di un Premio Ubu per il teatro, è stata candidata al Globo d’oro e ha vinto il Nastro d’Argento come Miglior Attrice per l’interpretazione de La Meglio Gioventù, darà il volto a Giuliana Sgrena. Tra gli altri suoi lavori più noti L’Amore probabilmente, Sanguepazzo, Io e te, Come un gatto in tangenziale e Quo Vado? con il quale ha vinto il Ciak d’oro.

Alla sua seconda regia per il cinema Alessandro Tonda, che ha debuttato nel 2020 con The Shift presentato in concorso nella sezione internazionale della 15° Festa del Cinema di Roma.

Da un soggetto di Davide Cosco, Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori, la sceneggiatura è stata affidata a Sandro Petraglia, Vincitore di cinque David di Donatello, tra i suoi lavori più noti Bianca, Il portaborse, Il Ladro di Bambini, La meglio gioventù, L’ombra di Caravaggio, Suburra, un autore che da sempre volge una particolare attenzione al racconto del reale e della storia italiana.

L’intento è quello di restituire un ritratto di Nicola Calipari ad ampio spettro, che, pur concentrando il racconto nel mese del rapimento Sgrena, ne valorizzi l’importanza nella storia dei Servizi Segreti italiani, senza trascurare la dimensione privata di uomo, marito e padre