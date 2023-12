Il mondo dietro di te, il regista spiega il paradosso di Friends e Julia Roberts nel film: di cosa si tratta?

News Cinema

Nel film Netflix Il mondo dietro di te è presente quello che è stato definito il "paradosso di Friends" e riguarda da vicino il personaggio di Julia Roberts. Di cosa si tratta? Ce lo spiega il regista Sam Esmail.

Il mondo dietro di te è una delle ultime pellicole arrivate su Netflix lo scorso 8 dicembre: tratta dall'omonimo romanzo di Ruuman Alam , descrive la storia di due famiglie che cercano di sopravvivere all'improvviso collasso della civiltà. Nel cast del film Julia Roberts, Mahersala Ali, Ethan Hawke, Myha'la, Charlie Evans, Farrah Mackenzie e Kevin Bacon.

Il mondo dietro di te, che cos'è il paradossi di Friends e come riguarda Julia Roberts?

Nel film la piccola Rose (Farrah Mackenzie), fan sfegatata della serie Friends, è intenzionata a terminare la maratona dello show nonostante il blackout generale che ha mandato in crisi la città e il mondo intero. Questo dettaglio ha mandato in confusione molti spettatori, perché all'interno di Friends ha recitato anche Julia Roberts. L'attrice, infatti, come molti altri colleghi - vedi Brad Pitt ad esempio - è stata una special guest in uno degli episodi della fortunata serie tv.

Roberts, infatti, è apparsa nel ruolo di Susie Moss nell'episodio intitolato The One After the Superbowl (part II), qui da noi tradotto con ll grande Marcel (parte 2). Il personaggio è un'ex amica di scuola di Chandler e nell'episodio in questione i due si ritrovano, ma prima di salutarsi, Susie decide di farla pagare al suo vecchio amico rubandogli i vestiti per uno scherzo avvenuto in quarta elementare.

Il pubblico si è chiesto come abbia fatto la piccola Rose a non riconoscere sua madre nella serie e in molti si sono chiesti come avrebbe reagito nel vedere la madre nel suo show preferito. Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista Sam Esmail ha svelato cosa si cela dietro il paradosso di Friends e Julia Roberts:

" L’universo che creo per questi film è leggermente diverso dalla nostra realtà. Deve esserlo, ovviamente. Sono interpretati da attori che fanno parte del nostro mondo. Quindi la mia spiegazione metanarrativa a riguardo di questo paradosso è che quando Rose sta guardando Friends e vede Julia, nota una fugace somiglianza passante con sua madre, ma ovviamente non ci fa troppo caso perché non è sua madre"

Ovviamente, nel film Il mondo dietro di te, la questione non viene affrontata, ma con questa risposta, il regista dovrebbe aver chiarito tutti i dubbi del pubblico in merito al paradosso di Friends e Julia Roberts.