Il mondo delle novità cinematografiche di Lucky Red presentate a Ciné 2022

News Cinema

Un equilibrio fra film italiani, cinema di qualità proveniente dai grandi festival internazionali e qualche avventura nel thriller e nel genere. La ricetta di Lucky Red per le sale dei prossimi mesi presentato da Andrea Occhipinti a Ciné 2022.

Sempre più attiva anche nella produzione italiana, Lucky Red ha presentato a Ciné, Giornate di Cinema di Riccione, un listino per i prossimi mesi con alcuni dei titoli più interessanti dello scorso Festival di Cannes, come Close, Broker, Forever Young e Masquerade, ma anche l'Italianissimo ritorno di Marco Giallini in un film di Edoardo Falcone, Il principe di Roma.

Ci racconta tutto Andrea Occhipinti, presidente di Lucky Red.