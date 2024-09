Il Monaco che vinse l'Apocalisse: il poster in anteprima esclusiva del film sulla vita di Gioacchino Da Fiore

News Cinema

La vita del teologo, abate e filosofo Gioacchino Da fiore è diventata un film, intitolato Il Monaco che vinse l'Apocalisse, diretto da Jordan River e in uscita il 5 dicembre. Oggi siamo contenti di mostrarvi il poster ufficiale in anteprima esclusiva.

Conquisterà le sale italiane il 5 dicembre Il Monaco che vinse l'Apocalisse, un film diretto da Jordan River e prodotto e distribuito da Delta Star Pictures. Sceneggiato da Michela Albanese, è incentrato sulla vita di una delle figure religiose medievali più interessanti del Cristianesimo: l'abate, filosofo e teologo Gioacchino Da Fiore, uomo d'ingegno e di grande umiltà a cui dobbiamo la suddivisione della storia dell'umanità in tre ere associate alle figure della Trinità, teoria esemplificata dall'immagine dei tre cerchi trinitari.

Il Monaco che vinse l'Apocalisse: il cast artistico e tecnico

Il Monaco che vinse l'Apocalisse vanta un cast internazionale di indiscusso talento. Accanto al protagonista Francesco Turbanti, ci sono gli italiani Elisabetta Pellini, G-Max, Giancarlo Martini e Yoon C. Arrivano invece dall'estero l'attore americano Nikolay Moss e l'australiano-britannico Bill Hutchens.

Per quanto riguarda il cast tecnico, anch'esso di grande pregio, la fotografia è di Gianni Mammolotti, il montaggio di Alessio Focardi e Jordan River, la scenografia di Davide De Stefano, i costumi di Daniele Gelsi, il make up e gli effetti speciali di Vittorio Sodano, le acconciature di Salvo di Bella e Massimiliano Bruno, gli effetti visivi di Nicola Sganga, il suono di Gianfranco Tortora e le musiche originali del pluripremiato Michele Josia.

Il Monaco che vinse l'Apocalisse: la storia del film e il pensiero di Gioacchino Da Fiore

Prima di accennare alla trama de Il Monaco che vinse l'Apocalisse, vi vogliamo raccontare la storia del film. Dovete sapere che Jordan River aveva sentito parlare di Gioacchino da Fiore e, nonostante non conoscesse fino in fondo il suo pensiero, era incuriosito da quest'uomo tanto erudito eppure semplice. Così è andato in Calabria (la regione del monaco) e ha fatto alcune interviste. L'idea iniziale era realizzare un documentario su Gioacchino Da Fiore, ma poi, vista l'importanza del personaggio, conosciuto e studiato anche all'estero (a Oxford e a Cambridge per esempio), ha optato per un film di finzione mistico ed evocativo, ma non per questo privo dell'elemento umano, che riuscisse ad arrivare al cuore dello spettatore. Oltretutto Gioacchino Da Fiore appariva anche ne La Divina Commedia. Nel "Paradiso" Dante Alighieri lo ringraziava con questi versi:

e lucemi dallato

il calavrese abate Giovacchino

di spirito profetico dotato

Gioacchino da Fiore non si sentiva un profeta: "Io mi limito a interpretare le scritture" - diceva. Ma non finisce qui, perché sempre nel "Paradiso", quando Dante ammira le tre persone della Trinità, si rifà all'immagine dei 3 cerchi trinitari disegnata da Gioacchino nell’undicesima tavola del "Liber Figurarum", la sua opera più importante. 3 sono anche i Regni della cosmogonia dell'Alighieri e quindi il poeta toscano deve aver studiato il pensiero gioachimita. E che dire del "Giudizio Universale" di Michelangelo? Anche il Buonarroti aveva certamente familiarità con l'opera di Gioacchino.

Tornando a Jordan River, ha letto un libro del filosofo Andrea Tagliapietra, intitolato "Gioacchino da Fiore e la filosofia", è andato da lui e lo ha coinvolto nel progetto, così come la medievalista Valeria de Fraya. A quel punto è nato il film.

Il Monaco che vinse l'Apocalisse: la trama

Di cosa parla Il Monaco che vinse l'Apocalisse? Ecco la sinossi ufficiale del film:

Imperano le Crociate. Il saio di Joachim è ormai diventato come una seconda pelle. Avvolto dall’oscurità del mondo, la sua vita s’intreccia con esperienze oniriche e visioni mistiche. Un fiume d'olio è dinnanzi ai suoi occhi. L'asceta ha la rivelazione divina, nonché profezie e visioni che solo il suo cuore riesce a disvelare. La sua ultima impresa è la più difficile dell'uomo: vincere l'apocalisse.

Un viaggio sulla speranza, sulla vita oltre la vita, sui valori dell’esistenza - sulla ricerca del divino presente in ogni essere vivente - sulla forza dell’amore

Il Monaco che vinse l'Apocalisse: il poster ufficiale del film

La filosofia di Gioacchino da Fiore, e anche gli episodi salienti della sua vita, li scoprirete vedendo Il Monaco che vinse l'Apocalisse, nel quale la natura ha un posto fondamentale ed emerge quasi con prepotenza grazie alla fotografia ad altissima risoluzione. Non a caso, il film è stato girato in 12K. In attesa del trailer e dell'uscita in sala, oggi vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale, dove campeggiano Gioacchino intento a scrivere alla luce delle candele e un temibile drago, che poi è il Drago dell'Apocalisse.