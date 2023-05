Il mio grosso grasso matrimonio 3, la famiglia Portokalos si riunisce nel primo trailer del film!

News Cinema

Il mio grosso grasso matrimonio 3 arriverà prossimamente al cinema e possiamo ritrovare la famiglia Portokalos nel primo trailer del sequel!

Con Il mio grosso grasso matrimonio 3 ritorna la stravagante famiglia di Toula Portokalos (Nia Vardalos), pronta, questa volta, a volare in Grecia. Focus Features ha appena diffuso il primo trailer ufficiale del threequel, per la prima volta non solo interpretato, ma anche scritto e diretto da Vardalos.

Il mio grasso grasso matrimonio greco è stata una delle rom-com più famose di tutti i tempi, guadagnando circa 368 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stata nominata ai Premi Oscar per la Miglior sceneggiatura originale. Il primo film era basato sulla sceneggiatura del one woman show di Nia Vardalos, che interpreta Toula Portokalos, una ragazza greca con un'ingombrante famiglia, che si innamora di un uomo non greco, Ian Miller.

I due, tra equivoci e situazioni a volte surreali, faranno di tutto per far accettare il loro amore al severo padre della ragazza, Gus, e alla strampalata famiglia. Nel 2018 è arrivato al cinema un sequel, ambientato 20 anni dopo il primo film e che seguiva l'emancipazione di Pari, figlia di Ian e Toula, e il rinnovo delle promesse nuziali di Maria e Gus, i genitori della protagonista, i quali scopriranno, tuttavia, che il rito con cui si erano uniti in matrimonio non era affatto valido! Nonostante le buone intenzioni, il sequel non ha saputo eguagliare la spigliatezza e la vivacità del primo capitolo, rivelandosi una scommessa vinta a metà.

In arrivo al cinema l'8 settembre, Il mio grosso grasso matrimonio 3 seguirà la famiglia di Toula e Ian Miller (John Corbett) dirigersi in Grecia per l'ultima promessa che Toula ha fatto a suo padre Gus (Michael Costantine) prima di morire e riconnettersi con le origini greche. Dopo la morte dell'interprete del capofamiglia, il film renderà omaggio all'attore, scomparso nel 2021. Oltre a Nia Vardalos e John Corbett, nel film torneranno anche Louis Mandylor, Elena Kampouris, Maria Vacratis, Andrea Martin, Gia Carides, Joey Ftone e Lainie Kazan. Tra le new entry del cast ci sono Elias Kacavas e Melina Kotselou.