Il mercato cinematografico italiano in forte recupero nel 2023

il box office italiano ha presentato i suoi dati per il 2023 all'insegna di un recupero deciso rispetto agli anni della pandemia, grazie soprattutto a una grande estate con Barbie e Oppenheimer e lo straordinario risultato di C'è ancora domani. Tutti i dati.

Il cinema in sala è tornato a essere un passatempo condiviso e non più qualcosa di "antico" e poco trendy come era accaduto negli anni della pandemia. Un'estate sorprendente, con gli ottimi risultati al botteghino di Barbie e Oppenheimer, ma soprattutto l'inatteso e straordinario successo di C'è ancora domani di Paola Cortellesi, hanno riportato il cinema nelle chiacchiere a cena, in ufficio, in pausa pranzo. Un film è tornato argomento talmente centrale nelle conversazioni da spingere in sala a vederlo anche chi non andava in sala da molti anni.

Nel 2023 al box office italiano si sono incassati 495.6 milioni di € per un numero di presenze in sala pari a 70.6 milioni di biglietti venduti. Rispetto al 2022 si tratta di una crescita degli incassi e delle presenze rispettivamente del 61,6% e del 58,6%. Rispetto invece alla media del periodo 2017-2019, quindi pre-pandemia, i dati parlano di un calo del 16,3% degli incassi e del 23,2% delle presenze. Tutto sommato limitato, almeno secondo le attese prima della scorsa estate.

Nel complesso il periodo, nel suo primo anno di ritorno alla normalità post-pandemica, ha registrato un recupero di più di trenta punti in percentuale rispetto alla media del 2017-2019: al 31 dicembre 2022 la differenza negativa era del 48,2% degli incassi e del 51,6% delle presenze.

In crescita la quota del box office della produzione italiana (incluse le co-produzioni) che nel 2023 ha registrato una percentuale pari al 24,3% degli incassi e al 25,9% delle presenze corrispondenti ad un incasso di 120.6 milioni di € (60.3mln nel 2022; +100%) e a 18.2 milioni di presenze (9.4mln nel 2022; +93,9%). Si tratta di una quota superiore a quella del 2022 (19,7% degli incassi, 21,2% delle presenze), alla media del periodo 2017-2019 (20,6% degli incassi e 21% delle presenze) e vicina a quella del decennio 2010-2019 (26,2% incassi, 27,1% presenze).

Da sottolineare il fondamentale recupero nella stagione estiva, tradizionalmente considerata la più debole dal punto di vista dei risultati: da maggio ad agosto il periodo ha registrato ininterrottamente valori superiori al triennio 2017-2019 permettendo al secondo quadrimestre di segnare il miglior risultato di sempre al box office in termini di incasso. Determinanti le uscite di titoli importanti, ogni settimana, anche nei mesi di luglio e agosto durante i quali sono stati distribuiti, tra gli altri, Barbie (secondo incasso dell’anno) e Oppenheimer (terzo incasso dell’anno).

Altrettanto importante l’offerta di cinema italiano guidata, come detto, da C’è ancora domani di Paola Cortellesi, primo incasso assoluto del 2023 con un box office giunto ormai a quasi 35 milioni di euro e oltre 5 milioni di spettatori.

Come evidenziato dai dati di CinExpert, il monitoraggio settimanale commissionato da CINETEL sulle caratteristiche sociodemografiche del pubblico in sala, il 2023 è stato caratterizzato in particolare dalla crescita del pubblico femminile (+77% rispetto al 2022) e delle fasce d’età più alte (50-59enni, +92%; 60+anni, +81%). Queste due classi, nel 2022, erano state quelle che maggiormente faticavano a rientrare in sala dalla riapertura dei cinema.