Il meglio di Naomi Watts in cinque film in streaming

News Cinema

L'indimenticabile protagonista di Mulholland Drive compie oggi 55 anni. Celebriamone la bravura con questi film in streaming.

Anche se non realizza film di valore artistico da qualche tempo, Naomi Watts (55 anni oggi) rimane una delle attrici più importanti del nuovo millennio. Proprio all’inizio del 2000 si è imposta all’attenzione internazionale con una serie di lungometraggi che ne hanno decretato l'enorme bravura, soprattutto in parti ad alta percentuale drammatica. Questi sotto sono i film in streaming con cui vogliamo celebrare l’attrice di origine britannica due volte candidata all’Oscar. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Naomi Watts

Mulholland Drive

21 grammi

King Kong

La promessa dell’assassino

Funny Games

Mulholland Drive (2001)

Mulholland Drive: Trailer versione restaurata - HD

Da perfetta sconosciuta o quasi la Watts si impone clamorosamente con una prova d’attrice straordinaria, un lavoro sulla mente e sul corpo del suo personaggio da brividi. La sequenza dell’interpretazione nell’interpretazione è davvero da storia del cinema. Ovviamente al timone di Mulholland Drive c’è un David Lynch che impugna il lato onirico e psicoanalitico di storia e personaggi e ne fa un thriller a modo suo, una discesa nell’inferno visionario di due donne contro tutto quello che c'è là fuori, nel mondo dei vivi e in quello delle ombre. Film di confine, con la regia che prende la nomination all’Oscar e la Palma d’Oro a Cannes. Disponibile su Amazon Prime Video.

21 grammi (2003)

Prima nomination all'Oscar alla Watts per il dramma livido e potente di Alejandro Inárritu. Accanto a uno Sean Penn al vertice delle sue potenzialità, l'attrice sforna una prova di intensità dolorosa nel ruolo di una donna che ha perso tutto e si aggrappa a un nuovo amore per sopravvivere. 21 grammi è uno dei migliori film dell’autore messicano, uno studio sul dolore preciso incastonato in una messa in scena di spessore. A chiudere un grande trio d’attori un Benicio Del Toro anche lui da candidatura agli Academy Awards. Coppa Volpi a Venezia per Penn. Film struggente. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

King Kong (2005)

King Kong: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film

La performance maggiormente completa ed affascinante della Watts arriva grazie a Peter Jackson, che la vuole come protagonista del suo visionario King Kong. L’attrice risponde con un tour de force fisico strabiliante, a cui aggiunge una dolcezza emotiva perfetta per il ruolo. Certo, nel film si ammirano gli effetti speciali e la grandezza della visione del cineasta, ma alla fine a rimanere impressi sono i bellissimi primi piani sugli occhi magnetici di Naomi. Meritava un’altra nomination all’Oscar. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La promessa dell’assassino (2007)

Altra collaborazione con un cineasta visionario e subliminale come David Cronenberg. La Watts lo aiuta enormemente a portare avanti il suo discorso sulla metamorfosi non soltanto fisica-metaforica, ma adesso soprattutto psicologica e concettuale dell’essere umano. È lei l’anima lucente de La promessa dell’assassino, magnificamente condotto da Viggo Mortensen dentro i meandri di una Londra oscura e violentissima. Ottimo Vincent Cassell a supporto, Film nerissimo e soffocante. Bellissimo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Funny Games (2008)

La rivisitazione americana del suo film più estremo porta Michael Haneke a riflettere su cosa sia la violenza all'interno del sistema dello spettacolo a stelle e strisce. E proprio perché la confezione di questo nuovo Funny Games è ancora più raffinata e tirata a lucido, ecco che la sua portata si fa maggiormente estrema. La Watts e Tim Roth sono portentosi nel ruolo di due genitori sconfitti dalla follia degli eventi. Riescono davvero a tirare fuori tutto l’orrore delle vittime. Film quasi impossibile da esperire, eppure quasi necessario. Personalmente tra i nostri favori dell'autore e dei suoi protagonisti. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.