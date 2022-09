Il mancato prequel di Shining su Dick Hallorann e il dispiacere di Mike Flanagan

News Cinema

Mike Flanagan torna a parlare del prequel che avrebbe voluto dare a Shining, dedicato al personaggio di Dick Hallorann, ma che non ha potuto realizzare.

Non sappiamo quanti di voi abbiano visto e apprezzato Doctor Sleep, che a parer nostro riusciva nella difficilissima impresa di non sfigurare rispetto al romanzo di Stephen King e allo Shining di Stanley Kubrick. Subito dopo l'uscita del film, il regista Mike Flanagan aveva intenzione di realizzare proprio un prequel di Shining, dedicato al personaggio di Dick Hallorann, il cuoco che parla al piccolo Danny dello shining, o luccicanza, e che è dotato dello stesso potere soprannaturale. Ed è stato a tanto così dal riuscirci, come commenta nel tweet che vedete qua sotto, prima che il progetto, con suo grande rammarico, venisse cancellato.

We were SO CLOSE. I’ll always regret this didn’t happen https://t.co/0hr3hUTMhg — Mike Flanagan (@flanaganfilm) September 18, 2022

Mike Flanagan e il prequel mancato di Shining

"Rimpiangerò sempre che non sia accaduto", scrive amareggiato Mike Flanagan commentando il fan poster dell'artista Adam Perocchi (Readful Things) su Twitter. Il motivo è semplice: dopo i deludenti risultati al box office di Doctor Sleep, la Warner ha deciso di cancellare il progetto. Il prequel avrebbe raccontato la storia di Dick Hallorann, interpretato nel film di Kubrick dal compianto Scatman Crothers e in Doctor Sleep da Carl Lumbly e il suo rapporto con l'Overlook Hotel. Se il sequel di Shining avesse incassato più dei 31 milioni in America e 72 in tutto il mondo (di fronte a un budget di 45 milioni di dollari), Flanagan avrebbe subito messo mano al prequel, ma i diritti, come ha risposto a un fan, sono in mano alla Warner Bros. e dunque i magri incassi ne hanno decretato la cancellazione. Peccato. Ci sarebbe piaciuto aggirarci ancora una volta negli spettrali corridoi dell'Overlook Hotel.