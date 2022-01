Il lupo e il leone: una fiaba da guardare con gli occhi dei bambini (qui col parere di Figlia 2)

News Cinema

Debutta oggi giovedì 20 gennaio nei cinema italiani il nuovo film di Gilles de Maistre, regista di Mia e il leone bianco, una nuova emozionante avventura nel regno animale. Gli adulti, almeno alcuni, possono farsi distrarre da una certa casa, ma per i bambini la storia è piena di emozioni.

Alma ha vent’anni, dei bei capelli lunghi, mossi e rossicci, assomiglia un po’ a Michelle Monaghan ma è interpretata da Molly Kunz, e sono anni che studia per diventare una pianista di fama. L’unica cosa che conta, per lei, è passare il provino che la porterà alla Filarmonica di Los Angeles. Solo che poi il nonno muore, i genitori erano già morti, e lei corre a casa, nella casa del nonno, che è uno di quei posti che darei un rene per abitare, una casa grande e bella con una veranda vetrata spettacolare che non sta solo nel mezzo dell’incontaminata natura canadese, ma domina su un'isoletta al centro di un lago nel bel mezzo dell’incontaminata natura canadese.

E comunque.

Alla morte del nonno Alma torna a casa, trova il padrino indiano che è interpretato da Graham Greene, e lui gli dice che il nonno aveva fatto amicizia con una lupa, e allora anche Alma, che inizia a usare il Barbour del nonno, che odora di lui, fa amicizia con la lupa, e con il suo lupetto. E poi, guarda caso, proprio lì, vicino a quella casa sull’isola nel lago nel bel mezzo della natura canadese, cade un aeroplanino che trasporta un leoncino, rubato dalla savana e destinato a uno zoo nelle vicinanze.

Chi troverà il leoncino, secondo voi? E chi deciderà di rinunciare ai sogni di gloria, al piano, a Los Angeles e alla fisarmonica, per stare insieme ai due simpatici animaletti (battezzati da Alma Mozart e Dreamer), diventati inseparabili fratelli?



Il Lupo e il Leone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Con gli occhi della fredda razionalità e della critica severa e inflessibile, le premesse de Il lupo e il leone sono così atificiose, retoriche, zuccherose e patinate (patinate quanto la fotografia) da risultare quasi risibili. Ma gli occhi della razionalità e della critica non sono quelli con cui guardare a un film come questo.

Gli occhi giusti, a mio modesto avviso, sono quelli dei bambini, quelli di mia figlia piccola, 8 anni, che si è bevuta tutta l’introduzione, non particolarmente avvincente se non hai un’inclinazione per le dimore isolate nel bel mezzo dell’incontaminata natura canadese, le verande vetrate e le isolette al centro dei laghi, e che però ha iniziato a sciogliersi non appena sono apparse in scena le bestiole, e ad appassionarsi a una storia che, come è normale che sia, mette ostacoli, barriere e problemi di fronte alla serena convivenza del lupo, del leone e di Alma.

Ostacoli che, in questo film, hanno la forma e l’aspetto di scienziati naturalisti, gestori di zoo, polizie locali e molto altro ancora.





Per noi grandi, se riusciamo a distogliere l’attenzione dalla casa, dai capelli di Alma, e dai nostri sogni d’isolamento boschivo, in fin dei conti al centro di questo film di Gilles de Maistre (quello di Mia e il leone bianco) ci sono un sacco di questioni che riguardano il rapporto tra uomo e animale, specismo e antispecismo, natura e cultura. Dalla lunga serie di arroganze umane che, mascherate da amore, possono essere dannose e controproducenti per gli oggetti di quest’amore, fino agli opposti di una naturalità del tutto ingovernata e di uno scientismo asettico e amorale.

Tutto questo però diviene inevitabilmente secondario se si considera quello che Il lupo e il leone è davvero agli occhi (con gli occhi) dei bambini: la meraviglia della natura che si disvela sullo schermo, la tenerezza dei cuccioli, l’impatto emotivo delle loro separazioni forzate, l’ansia per la loro riunione e per il loro destino.

Meglio di me lo sintetizza la scheda di valutazione preparata da quella di 8 anni, che riporto qui di seguito: