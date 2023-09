Il Locarno Fillm Festival a Milano, proiezioni e incontri nel fine settimana

News Cinema

Locarno presenterà a Milano nel corso del fine settimana, dal 29 settembre al 1 ottobre, alcuni dei suoi titoli più significativi, fra proiezioni esclusive e incontri. Ecco il programma.

Torna nel corso del prossimo fine settimana, Locarno a Milano, dal 29 settembre al 1° ottobre, con un programma ricco, rappresentato da una selezione di 9 dei titoli più significativi dell’ultima edizione del Festival, la 76esima, tutti in lingua originale e sottotitolati in italiano. L'appuntamento è nel cuore della città, presso lo storico Cinema Arlecchino, per tre giorni di proiezioni e una Tavola rotonda sullo stato del cinema italiano.

Realizzato in collaborazione con la Cineteca di Milano e Filmidee, e grazie al generoso supporto di Fondazione Cariplo, l’evento porta Locarno a Milano, con proiezioni, incontri con registi, tra cui Laura Ferrés, Annarita Zambrano, Basil Da Cunha e Simone Bozzelli e discussioni di attualità per scoprire nuove tendenze, talenti e prospettive nel mondo del cinema italiano.

Così commenta l'appuntamento Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival. "Locarno a Milano è più che un’estensione del programma della 76esima edizione del Festival: un dialogo attivo in grado di mettere in rete il meglio del cinema mondiale con le energie più appassionanti del nuovo cinema italiano. Dalla riscoperta di un classico del cinema pre codice Hays come California Straight Ahead al cinema immaginifico di Bertrand Mandico e alla sorprendente opera prima La imatge permanent, dall’immersione sensoriale di El auge de l’humano 3 di Eduardo Williams tuffandosi nella musicalità di Manga D’Terra di Basil Da Cunha. Locarno a Milano è anche un’occasione di parola: con Simone Bozzelli, regista di Patagonia, Annarita Zambrano, autrice del sensuale Rossosperanza e Tommaso Santambrogio, rivelato da Gli oceani sono i veri continenti. Locarno a Milano è il cinema nuovo, emergente, giovane, presentato nel più grande Festival svizzero che incontra il pubblico italiano. Un dialogo appassionante che continua e si rinnova instancabile.”

Trovate il programma completo degli eventi e delle proiezioni sul sito di Cinetecamilano.