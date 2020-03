Il Grande Match a Roma: l'intervista con Stallone e De Niro "a bordo ring"

News Cinema

Alla sua uscita nei cinema italiani nel 2014, il film Il Grande Match è stato accompagnato dai protagonisti Sylvester Stallone e Robert De Niro. All'anteprima romana, con tanto di ring sul red carpet, abbiamo incontrato e intervistato i due leggendari attori.

Non solo Rocky e non solo Toro Scatenato. I due attori Sylvester Stallone e Robert De Niro si sono divertiti a tornare sul ring cinematografico in una storia con due pugili rivali e un conto in sospeso lungo 30 anni. Nonostante Il Grande Match corra sul filo del ridicolo, grazie alla consapevolezza di ciò e a una buona dose di autoironia il film vanta una propria dignità, diverte e offre anche qualcosa di diverso rispetto alle precedenti incursioni del cinema nel mondo della boxe. Nel gennaio 2014, Stallone e De Niro sono passati da Roma per l'anteprima del film e in quell'occasione li abbiamo intervistati sul red carpet con tanto di mini ring.

Il Grande Match: Stallone e De Niro all'anteprima del film a Roma

La trama di Il Grande Match

Stallone e De Niro interpretano rispettivamente Henry "Razor”" Sharp e Billy "The Kid" McDonnen, due pugili di Pittsburgh finiti sotto i riflettori dell'intera nazione a causa della loro accanita rivalità. Ai tempi d'oro ognuno di loro aveva vinto un match ma, nel 1983, alla vigilia del terzo e decisivo incontro, improvvisamente Razor aveva annunciato il suo ritiro, rifiutandosi di spiegare il perché, ma assestando un colpo definitivo alla carriera di entrambi. Trenta anni dopo il promoter di pugilato Dante Slate Jr., vedendo la possibilità di fare soldi, fa ai due boxers un'offerta che non possono rifiutare: tornare sul ring e regolare i conti una volta per tutte.