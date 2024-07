Il Gladiatore 2, il trailer è finalmente in arrivo! Ecco intanto il poster e tantissime foto ufficiali

News Cinema

E' ufficiale: il primo trailer di Il Gladiatore II arriva domani. Nel frattempo ecco il primo poster ufficiale e una gallery di immagini del sequel diretto da Ridley Scott con Paul Mescal e Pedro Pascal, in uscita nei cinema italiani a novembre 2024.

Il Gladiatore II è uno dei sequel più attesi di questo periodo: il film di Ridley Scott sarà nelle sale a novembre, e aspettando il trailer possiamo intanto ammirare poster e prime immagini ufficiali di questa nuova avventura, interpretata da Paul Mescal e Pedro Pascal. Riusciranno a non far rimpiangere troppo il mitico Massimo Decimo Meridio di Russel Crowe? Ecco il poster, le immagini arrivano dopo la sinossi.





Il Gladiatore II, il ritorno di un mito, firmato Ridley Scott

Ridley Scott è stato molto contento di aver firmato di persona il seguito di uno dei suoi grandi successi: non potendo recuperare per ovvie ragioni il Massimo di Russel Crowe nel primo film, Il gladiatore 2 si ambienta trent'anni dopo il precedente: protagonista diventa Lucius (Paul Mescal), il figlio di Lucilla e il nipote di Commodo, quel ragazzino che Massimo Decimo Meridio salvava al termine del primo capitolo. Lucius vive in Numidia con sua moglie e suo figlio, ma i soldati romani del generale Marcus Acacius (Pedro Pascal) invadono la sua terra e lo riducono in schiavitù. Sotto il dominio di Caracalla e Geta, Lucius prenderà ispirazione da Massimo e deciderà di opporsi al suo triste destino. Altri interpreti del film scritto da David Scarpa (già collaboratore di Scott per Napoleon) sono Denzel Washington (Macrinus), Connie Nielsen (Lucilla), Derek Jacobi (Gracco), Joseph Quinn (Caracalla).

L'uscita è prevista a novembre 2024.