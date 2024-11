News Cinema

Il Gladiatore 2, Denzel Washington: "In una scena baciavo un uomo, ma se la sono fatta sotto e l'hanno tagliata"

Intervistato da Gayety, Denzel Washington ha rivelato che il suo schiavo liberato Macrinus, spietato gestore di una scuola di gladiatori in Il gladiatore 2, in una scena baciava un uomo. È una delle sequenze che non ci sono nel montato finale.