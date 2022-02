Il filo invisibile dell'amore che unisce i due papà Filippo Timi e Francesco Scianna

News Cinema

La romantica ma non troppo storia di una famiglia complessa con due papà in crisi. Filippo Timi e Francesco Scianna protagonisti del film di Marco Simon Puccioni Il filo invisibile, in sala 21, 22 e 23 febbraio prima di arrivare il 4 marzo su Netflix.

Una coppia felice, in cui si incrina un rapporto ormai abitudinario dopo molti anni di relazione. Simone (Francesco Scianna) e Paolo (Filippo Timi) stanno insieme da molti anni e hanno un figlio, Leone (Francesco Gheghi), che ha due papà. Infatti è nato in California grazie a Tilly, parte da sempre della famiglia, che ha aiutato a farlo venire al mondo.

Leone sta preparando un video per la scuola che racconta una vicenda inusuale, ma speriamo presto consueta, se vogliamo anche noiosa oltre che travolgente, come tutte le storie d’amore, con tutti i problemi di una famiglia che lotta ogni giorno per non cadere nella routine, con la paura che l’amore svanisca. Quello di coppia, non certo quello dei papà per Leone, che si appresta, ne Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni, in sala dal 21 febbraio per tre giorni prima di approdare dal 4 marzo su Netflix, a vivere il trauma della sua prima dirompente storia d’amore. Proprio mentre un’altra, quella dei genitori, entra in crisi in maniera molto preoccupante.

“Cos’è normale?”, si appassiona Filippo Timi in un incontro via zoom. “Ho sempre combattuto contro il presunto concetto di normalità. Ora poi come attore mi serve per andare in scena il pattinaggio che ho fatto da ragazzo. Quello che dovrebbe essere normale è formare la famiglia che ritieni adatta a quello che senti e sei. In questo senso dovrebbe essere nomale. Io per esempio balbetto, e tutti a dirmi che non è normale per un attore. Col cazzo, io balbetto e recito. La parola religione viene da religere, creare legame. Pasolini sostiene addirittura che un bambino si affida a un genitore come se fosse sacro, una religione. Il paradiso è adesso, fatto del valore che diamo alle cose che riteniamo importanti”.

Una dinamica sociale, almeno in Italia, ancora molto indietro. Un’arretratezza anche linguistica, come sostiene Francesco Scianna. “Si respira una classificazione non adeguata alla civiltà che la vita chiede. Per me è normale aderire alla propria unicità. Più riesco a esprimermi secondo tutti i miei desideri e più sono normale. È stato stupendo ritrovare Filippo e Marco Simon Puccioni, con cui avevo già fatto un film. Eravamo già famiglia. È stato un lavoro di immersione in un desiderio diverso rispetto a quello che mi abita. Ho anche giocato a sedurre un uomo invece che una donna. È andata malissimo”.

Un racconto e dei temi che stanno molto a cuore a Puccioni. “Volevo raccontare una genitorialità all’interno della famiglia in un modo che fosse accessibile a un pubblico ampio. Da padre ho riflettuto molto su cosa voglia dire essere genitore. Questa è una famiglia particolare, non la mia, ma ne conosco bene le tematiche, come quanto conti il sangue o la cura di chi ha cresciuto un figlio. Le leggi sono ancora basate sul legame biologico, punto di riferimento anche per i figli adottivi. Come se chi ti ha cresciuto non sia tuo padre o tua madre. Simone e Paolo costituiscono con Leone una famiglia che non vuole conoscere il legame genetico, vuole andare oltre. Volevo raccontare la genitorialità, non solo quella di due padri omosessuali, ma quella di tutti. La maternità surrogata è un argomento molto dibattuto, con forti polarità contrapposte. Viviamo in un’epoca che ha superato le categorie nate con il positivismo ottocentesco, il cinema riflette la realtà”.