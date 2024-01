Il Fantasma di Canterville, in anteprima esclusiva una scena in italiano dal film animato basato su Oscar Wilde

News Cinema

Il celebre Fantasma di Canterville di Oscar Wilde diventa un film di animazione, in sala dal 18 gennaio con Adler Entertainment. Ve ne mostriamo in anteprima esclusiva una movimentata clip.

Il Fantasma di Canterville è un film di animazione inglese, diretto da Kim Burdon & Robert Chandler, nei nostri cinema dal 18 gennaio: possiamo in esclusiva mostrarvene una clip in italiano, dove le dinamiche della magione in cui si svolge la vicenda sono piuttosto evidenti. C'è un fantasma che non si fa mancare qualche persecuzione, c'è una divertita complice umana, e c'è qualche tentativo di mandarlo via...



Il Fantasma di Canterville: Clip Ufficiale Italiana in Anteprima Esclusiva del Film di animazione - HD

Il Fantasma di Canterville, da Oscar Wilde all'animazione