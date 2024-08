Il doppio record di Wesley Snipes in Deadpool & Wolverine

News Cinema

Ricomparendo come Blade in Deadpool & Wolverine, Wesley Snipes ha segnato un doppio record che i suoi colleghi dell'universo Marvel dovranno provare a battere. Ecco i numeri del Guinness World Record.

Ormai, se siete nel pubblico interessato a questi colpi di scena, dovreste sapere da giorni che Wesley Snipes è tornato come Blade in un cammeo di Deadpool & Wolverine: non una semplice comparsata in realtà, perché ha diverse battute e un paio di scene abbastanza importanti. Praticamente a vent'anni di distanza, è un ritorno che batte di poco quello di Chris Evans, non nei panni di Captain America ma in quelli di Johnny Storm. Ad ogni modo, il Guinness World Record fa sapere che Snipes e il "suo" Blade hanno battuto due record! Leggi anche Deadpool & Wolverine, Chris Evans condivide una foto sul set e ringrazia per il suo cammeo

I record battuti da Wesley Snipes con Blade in Deadpool & Wolverine