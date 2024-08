Deadpool & Wolverine, Chris Evans condivide una foto sul set e ringrazia per il suo cammeo

News Cinema

Chris Evans è apparso a sorpresa in Deadpool & Wolverine, ma non nei panni di Captain America, bensì in quelli di Johnny Storm, per rimanere in tema Fox. Ha condiviso una foto dal set e a Entertainment Weekly ha spiegato come sia andata.

Se siete fan Marvel ormai dovreste aver riflettuto già abbondantemente sul cammeo di Chris Evans in Deadpool & Wolverine: non nei panni del buon Captain "Cap" America, bensì in quelli di Johnny Storm / La Torcia Umana, in omaggio ai primi due film Fox dedicati ai Fantastici 4. Evans ha pubblicato su Instagram una foto sul set, in una storia veloce (normalmente l'attore usa i social per l'attivismo), per ringraziare Reynolds, Levy e Jackman per le due giornate passate a divertirsi con loro. Leggi anche Fantastici 4, Joseph Quinn sull'eredità di Chris Evans: "È una responsabilità"

Chris Evans e il cammeo in Deadpool & Wolverine: "Johnny avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

Nella storia Instagram dove ha condiviso lo scatto che vedete sopra, Chris Evans ha scritto, riguardo al suo cammeo come Johnny Storm / Torcia Umana in Deadpool & Wolverine: "Interpretare di nuovo Johnny era un sogno divenuto realtà, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie a Ryan, Hugh e Shawn per avermi reso parte di un film così incredibile! Sono le tre persone più simpatiche che si possano mai incontrare. Un grazie speciale a Ryan per averlo reso possibile." Chris aveva vestito i panni di Johnny in I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007), entrambi diretti per la Fox da Tim Story. Evans aveva già rivelato a Entertainment Weekly come fosse nata la sua partecipazione a Deadpool 3, mantenuta segreta fino all'ultimo momento:

Ryan è un amico, mi manda un messaggio e dice: "Senti, forse è una richiesta azzardata, ma ti interesserebbe riprendere una cosa che hai fatto vent'anni fa?" E io: "Oh mio Dio! Sicuro!" Onestamente, Ryan era forse l'unica persona per la quale avrei fatto una cosa del genere, perché ha il tocco del Re Mida. La sua autoironia lo rende praticamente invincibile. Fa la battuta ancora prima che il pubblico la possa fare, quindi se devi rivisitare un personaggio e trovare un modo di far funzionare la cosa, l'umorismo di Ryan fa funzionare praticamente tutto, ti senti automaticamente al sicuro. [...] Ho preso un aereo, rapido, ho fatto un paio di giorni di riprese e via. Per me è stata una passeggiata. [...] In quei primi due film la Marvel stava ancora capendo come procedere. Ogni cosa doveva essere molto precisa, c'erano un sacco di riunioni e opinioni. Stavolta è stato più sulla linea di "Sì, lo sappiamo, già fatto."