Il dopo Cortellesi di Vision, da Adagio a Pio e Amedeo: presentate le novità a Sorrento

News Cinema

Corre dritto verso i 30 milioni C'è ancora domani di Paola Cortellesi, ma Vision Distribution alle Giornate di Cinema di Sorrento ha già presentato le novità delle feste e del primo semestre del 2024, fra cinema d'autore e di genere. Ce ne parla l'amministratore delegato Massimiliano Orfei.

Presentando il proprio listino agli esercenti riuniti a Sorrento, Vision Distribution ha chiuso la convention con un omaggio a Paola Cortellesi, il fenomeno del momento con C'è ancora domani, che non dimostra cali dritta verso i 30 milioni di euro di incasso. Un risultato strabiliante, per di più per un'esordiente dietro alla macchina da presa e in una pellicola in bianco e nero. Inevitabilmente rimarrà anche nelle feste uno dei titoli della casa di distribuzione, insieme ad Adagio di Sollima, Pio e Amedeo con Come può uno scoglio e Enea di Pietro Castellitto.

Non mancherà il cinema italiano, come gli esordi di Michela Giraud e di Filippo Barbagallo, nuovi film di registi affermati come Maria Sole Tognazzi, Giovanni Veronesi e Daniele Luchetti, e i grandi titoli internazionali, Limonov e Priscilla di Sofia Coppola.

A Sorrento erano presenti anche i comici pugliesi Pio e Amedeo, che hanno raccontato la nuova sfida, Come può uno scoglio, in sala dal 28 dicembre, che hanno definito "più strutturato e scorretto rispetto a Belli ciao", il loro successo della scorsa stagione. Ecco la video intervista.

Come può uno scoglio: La nostra intervista in anteprima a Pio e Amedeo - HD

Il poster di Come può uno scoglio

Abbiamo parlato dei successi recenti e delle novità con Massimiliano Orfei, amministratore delegato di Vision Distribution, in questa video intervista.