Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway: "Non è possibile un sequel", ma si dice tentata e lo immagina in Italia

In una recente intervista, Anne Hathaway ha spiegato le ragioni che la spingono a pensare che un sequel della brillante commedia del 2006 Il diavolo veste Prada non sia possibile.

Una delle commedie della storia del cinema che hanno il potere di farsi guardare e riguardare con estremo piacere, senza mai annoiare, è Il diavolo veste Prada. Uscito al cinema in Italia nell'ottobre del 2006 e diretto da David Frankel, il film regalava a Meryl Streep un (ennesimo per la sua carriera) personaggio memorabile, quello della spietata direttrice di una rivista di moda Miranda Priestly. Al contempo offriva alla futura star Emily Blunt la parte dell'assistente Emily perennemente sotto stress e a Anne Hathaway il ruolo della protagonista, la goffa neolaureata e aspirante giornalista Andy Sachs. Fino a quel momento l'attrice era conosciuta per i film Disney Pretty Princess, il suo sequel e Ella Enchanted ed è grazie a Il diavolo veste Prada che è decollata nell'olimpo hollywoodiano.

In una recente intervista allo show The View, Anne Hathaway ha detto che non pensa che un sequel sia fattibile. "Credo che quel film appartenga a un'epoca diversa. Oggi tutto si muove digitalmente e quel film era centrato sul concetto di produrre qualcosa di fisico che è qualcosa di molto molto differente" ha spiegato Hathaway. Tuttavia, durante la conversazione con la conduttrice Whoopi Goldberg, l'attrice si è detta tentata di scoprire cosa facciano oggi i personaggi del film. "Penso a Andy e Emily impegnate nel compito di trovare un caffè per Miranda da qualche parte in Europa che devono recuperare durante il viaggio anche Stanley Tucci in Italia, dentro un ristorante. Questo pensiero è allettante, ma non credo che accadrà" dice Hathaway citando non a caso l'Italia. Stanley Tucci, che nel film interpreta il direttore artistico del magazine Nigel, è dichiaratamente innamorato del nostro Paese, tanto da aver girato la docu-serie Stanley Tucci: Searching for Italy che gli ha portato due premi Emmy come miglior presentatore.

