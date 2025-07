Il Diavolo veste Prada 2, torna anche Emily Blunt sul set

News Cinema

Anche Emily Blunt è riapparsa sul set di Il Diavolo veste Prada e, per il sequel, ha optato ancora una volta per un'acconciatura rigorosamente rossa.

Emily Blunt è più rossa che mai sul set di Il Diavolo veste Prada 2. Sequel diretto dell’acclamato cult del 2006 con protagonista Anne Hathaway, ha riportato un’altra icona sul set mentre il progetto prende vita in quel di New York. Dopo Andy e Miranda, è la volta di Emily. L’ex assistente di Miranda Priestly ossessionata dai carboidrati non ha rinunciato ai suoi cherry hair, ma il suo portamento è decisamente differente, sottolineando come questa versione di Emily sarà più confidente e fiera di sé.



Il Diavolo veste Prada 2: Il Primissimo Teaser Trailer annuncia ufficialmente l'inizio della lavorazione del Film

Non si può dire che Emily Blunt non sia alla moda e stesso discorso vale per il suo omonimo personaggio ne Il Diavolo veste Prada 2. Di ritorno sul set a distanza di quasi vent’anni dal precedente, l’attrice è stata avvistata in settimana in quel di New York sul set del film in questione riprendendo il ruolo di Emily Charlton. Per la scena in questione, ha optato per un paio di occhiali da sole, un completo gessato accompagnato da una camicia bianca e top in velluto e capelli rigorosamente rossi.

Emily Blunt è stata una delle primissime star ad essere confermate per il sequel insieme ad Anne Hathaway, Meryl Streep e Stanley Tucci. Anche questi ultimi due sono stati avvistati insieme sul set di Il Diavolo veste Prada 2. La trama, seppur ad oggi non ancora confermata, dovrebbe trarre spunto dal romanzo di Lauren Weisberger intitolato La vendetta veste Prada e raccontare di una Emily in carriera mentre quella di Miranda cola lentamente a picco. Andy Sachs, un tempo stagista della rivista Runway, sembra aver ormai archiviato quella ragazzina insicura e priva di gusto glam, almeno stando ai primi scatti trapelati sul web.

Ma tante anche le novità nel cast come Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, BJ Novak e Pauline Chalamet. In aggiunta anche Rachel Bloom e Patrick Brammall. Diversi invece i nomi che non torneranno per il sequel come Adrian Grenier, che ha interpretato l’interesse sentimentale di Andy nel primo film, e Gisele Bundchen. Con la regia di David Frankel, il sequel è atteso in sala per maggio 2026.