Il Diavolo veste Prada 2, Andy ha un nuovo amore in questi scatti dal set (FOTO)

Le foto dal set de Il Diavolo veste Prada 2 mostrano Andy, interpretata da Anne Hathaway, alle prese con il suo nuovo amore!

Il Diavolo veste Prada 2 è entrato ufficialmente in produzione a fine giugno e dal set a New York arrivano quasi ogni giorni nuovi scatti di quello che è decisamente uno dei sequel più attesi del prossimo anno. In arrivo al cinema con una data di uscita fissata per il 1°maggio 2026, la pellicola seguirà Andrea "Andy" Sachs, oramai un'affermata giornalista e direttrice di una rivista, che torna a New York per aiutare la sua ex boss, la terribile Miranda Priestley. Se i personaggi secondari come Emily e Nigel faranno ritorno, non si può dire lo stesso dello storico fidanzato di Andy, Nate, che in questo secondo capitolo sarà sostituito da un nuovo interesse amoroso.

Il Diavolo veste Prada 2, ecco chi sarà il nuovo interesse amoroso di Andy

Il personaggio di Nate, interpretato da Adrian Grenier, è stato a lungo considerato il vero antagonista di Andy (Anne Hathaway) ne Il Diavolo veste Prada: secondo alcune letture del film, infatti, il comportamento critico del fidanzato di Andrea lo qualificava come fidanzato tossico, incapace di sostenere la compagna nel suo sogno e nei sacrifici compiuti lavorando per Miranda Priestley (Meryl Streep). Per Il Diavolto veste Prada 2, perciò, il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna hanno deciso di dare ad Andy un nuovo amore, approfittando anche della fine della relazione con Nate alla fine del primo film e della decisione di Adrian Grenier di non tornare per il sequel.

La scelta del nuovo interesse amoroso di Andy è ricaduta sull'attore Patrick Brammall, attore e sceneggiatore australiano noto per aver recitato in Glitch ed Evil. Sul personaggio non sono note molte informazioni, ma i nuovi scatti dal set lo mostrano durante un romantico appuntamento con Andy per le strade di New York.

Oltre a Brammall, nel cast de Il Diavolo veste Prada 2 sono presenti, come new entry, Simone Ashley, Rachel Bloom, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Chen, Conrad Ricamora e Caleb Hearon. Del cast originale riconfermati Stanley Tucci, Emily Blunt e Tracie Thomas (Lily, migliore amica di Andy).