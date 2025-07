Il Diavolo veste Prada 2 aggiunge numerose star al cast inclusa Simone Ashley

News Cinema

Dritta dal set di Bridgerton, Simone Ashley si unisce al ricchissimo cast di Il diavolo veste Prada 2: il sequel potrà contare su numerosi talenti.

Miranda Priestly sta per tornare, ma non sarà la sola. Il Diavolo veste Prada ha annunciato da tempo la realizzazione di un sequel attualmente in fase di produzione e, oltre a volti già noti e confermati, il cast potrà contare su generose new entry inclusa Simone Ashley, in arrivo dritta dal set di Bridgerton.

Il Diavolo veste Prada 2, tutte le novità nel cast a partire da Simone Ashley

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando Il Diavolo veste Prada è approdato al cinema raccontando la storia di Andy che riscopre se stessa e il proprio potenziale seguendo come mentore Miranda Priestly interpretata da Meryl Streep. Quest’ultima riprenderà il suo iconico ruolo nel sequel accompagnata da volti già noti come Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Ma spazio anche alle novità come Kenneth Branagh e Simone Ashley, attrice nota sia per Sex Education che più di recente per Bridgerton. Nella Serie TV Regency ha interpretato la determinata Kate Sharma, interesse sentimentale di Lord Anthony e protagonista della seconda stagione. Secondo quanto riferito da Deadline, la Ashley farà parte del prossimo film di 20th Century Studios. Chi interpreterà al momento non è dato sapere.

La storia, diretta ancora una volta da David Frankle e con una sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, racconta di Miranda alle prese con la morte dell’industria delle riviste cartacee. La sua ex assistente Emily invece prospera nel mondo della moda, ricoprendo un incarico di alto livello, ed è la sua diretta avversaria per quanto riguarda i finanziamenti finanziari.