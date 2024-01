Il delitti del BarLume, un ritorno fra giallo e ironia: intervista con Lucia Mascino

News Cinema

Torna stasera con il primo di tre storie I deliri del BarLume l'appuntamento ormai di culto e seguito da fan accaniti da undici anni. Il pozzo dei desideri è il titolo del film di venerdì 12 gennaio. Abbiamo intervistato una delle protagoniste Lucia Mascino.

Un ritorno puntuale, quando ancora rimangono rimasugli di pandoro ormai senza più zucchero a velo e i panettoni te li tirano dietro al supermercato. Altro che Befana, sono I delitti del BarLume a portar via le feste, e tornano da stasera 12 gennaio per tre venerdì in prima serata su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Tre storie, tre film, come rigorosamente vogliono che si dica dalle parti dalla pay, e hanno in fondo ragione. Perché è una serialità particolare, ogni sera un film vero e proprio da un'ora e mezzo, con un formato "alla Montalbano", un mix fra trama gialla e commedia che lo rende ormai caratteristico e imperdibile appunamento per tanti fan indefessi.

Stasera si inizia con Il pozzo dei desideri, presentato in anteprima allo scorso Torino Film Festival (in fondo trovate la trama), per poi proseguire con La girata e Sopra la panca. Prodotto da Sky Studios e Palomar, I delitti del BarLume sono diretti da Roan Johnson e Milena Cocozza, con sceneggiature di Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Confermatissimo il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il “BarLume” protagonisti anche delle 3 nuove storie: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e il compianto Marcello Marziali (Gino) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). Non mancheranno infine camei di quattro guest star d’eccezione: Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi.

Undici anni e non sentirli. O almeno questo sembra agli spettatori, ma cosa ne pensa il commissario Fusco, ovvero Lucia Mascino? "Non so se negli anni si sia addolcita, ma è stata messa in crisi varie volte, prima lavorativamente poi sentimentalmente. I personaggi cambiano insieme alle storie, ma anche perché noi cambiamo. Interpretandoli hai voglia di dare altre sfumature. Nel mio caso c'è il filone dell’indagine, che è più seria, quest’anno un aspetto che la contraddistingue molto di più rispetto al passato. Non non avevamo mai visto come agiva nella detection, al di là del suo essere integerrima e dura. Ho chiesto a tutti di farmi fare le scene d’azione, la pistola l’ho puntata poche volte negli anni, sparando al massimo due o tre. Poi ci siamo divertiti con inseguimenti e sgommate, avevo un coppia di stunt-man/woman che erano una specie di Lara Croft, facevano cose pazzesche. Il senso dell’azione c’è sempre stata, anche se il cuore è sempre dedicato ai giochi di relazioni. Quest’anno invece ho più detection, altra linfa per il personaggio. Lei è sempre scocciata, perché niente è mai all’altezza delle sue alte aspettative. In questo la capisco, perché anche io vivo pensando che il mondo intorno a me possa migliorare. Ma lavorativamente, se c’è qualcosa che ti piace la passione è calda, scioglie. Il caldo toglie della rigidità, il personaggio si ammorbidisce".

Uno dei capisaldi da sempre di queste storie, il commissario rappresenta un personaggio originale, per Mascino, che "non esisteva nella televisione italiana. Il commissario biondo all’americana ma ironico all’italiana in un giallo comico. Poi ce l’hanno scopiazzato. Non esisteva neanche nelle serie americane un gioco che andasse da un atteggiamento alla Totò e Peppino nei confronti dei sottoposti e dall’altra un atteggiamento un po' ficoi e scassato, col capello biondo. Era da molto che non indagavo insieme a Filippo Timi, perché il suo personaggio è tornato a farlo, invece di prendere solo la via del delirio e dei casini. Non so cosa sia che rinnova ogni anno l’entusiasmo di partecipare al BarLume, ma succede. Il timore di sedersi ce l’ho, di fare l’imitazione della Fusco, di me stessa. Ci si conosce da anni, sia attori che troupe, per cui abbiamo superato quell’imbarazzo che è bello nella vita ma non nel lavoro, che ti impedisce di immergerti, quel timore di fare bene la scena per gli altri. Sono contenta che dopo dieci anni non ci sia, me la sono goduta più per me, senza preoccuparmi troppo di quello che mi dicevano da fuori. È andata via un po’ di paura, oltre all’imbarazzo. Aiuta la presenza deI "bimbi", veri protagonisti che nella vita hanno fatto altro, sono anziani. La cosa che secondo me rende bella queste storie è che viviamo tutti questa esperienza con una specie di euforia, non lo viviamo come un lavoro. È amicizia, gratitudine, pur ovviamente stando su un set, non al mare. Poi c’è Corrado Guzzanti, che è un genio, uno come Filippo Timi, che conosco bene ed è un autore, Stefano Fresi, che è anche un musicista. È come tornare a correre fra i campi come nell’infanzia".

Una squadra affiatata, ma per Lucia Mascino il rapporto con Filippo Timi è particolare. Sono grandi amici, lavorano insieme a teatro da venticinque anni. “Quando facciamo una scena insieme, qualsiasi cambio faccio so che lui mi segue, e viceversa, senza neanche bisogno di dircelo prima. Non ce ne rendiamo neanche conto. A volte si pensa che gli attori vogliano dire una battuta per parlare, ma lo facciamo quando percepiamo che c’è un’assenza e accorriamo. Non è egocentrismo, ma una questione di tempi. Poi ovviamente non camminiamo da soli, c’è il regista che ci guida. Come in Friends ti affezionavi alla storia della coppia iniziale, e infatti poi si chiude con loro, penso che anche questi due personaggi facciano un po’ quest’effetto. Li vuoi vedere sempre vicini, sai che non succederà ma in una tensione aperta eterna ci speri. Con Stefano Fresi invece abbiamo fatto uno spettacolo a teatro quest’anno, la prima volta insieme al di fuori del BarLume. Mi ha fatto piacere scoprire che abbiamo una comicità abbinabile, mentre pensavo che avessimo due ritmi diversi. Ho scoperto poi che la sua proverbiale gentilezza è vera, l’ho provato con mano, è sinceramente gentile. Finivamo all’1 di notte a Roma e alle 10 dovevamo essere sul set all’isola d’Elba e lui voleva passarmi a prendere a casa ogni volta alle 5 di mattina".

La trama de Il pozzo dei desideri

Torna l’estate a Pineta e con lei risate e indagini. Il padrone di casa di Massimo, Beppe e Tizi viene trovato morto in un pozzo; loro rischiano di rimanere senza casa e Pasquali la bancarotta. C’è un incidente durante una battuta di caccia e la Fusco non ci vede chiaro mentre il sindaco Pasquali, per far fronte ai debiti del Comune, multa tutta Pineta scatenando le ire dei bimbi. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi, preda delle amnesie. Ma davvero è stato lui? Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali, mentre al BarLume si svolge un improvvisato concerto di Orietta Berti con i bimbi e Beppe a fare da coro.