Il cinema politico e appassionato di Wanted Cinema protagonista a Ciné

di Mauro Donzelli 02 luglio 2025 1

Agguerrita e in crescita, la casa di distribuzione Wanted Cinema ha presentato le sue uscite al cinema dei prossimi mesi a Ciné 2025 di Riccione, dopo un inizio anno all'insegna di lavori politici come il documentario No Other Land, le novità sono sempre all'insegna di un cinema appassionato che possa raccontare il mondo di oggi.