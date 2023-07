Il Cinema in Piazza: Rodrigo Sorogoyen il 15 e il 16 luglio presenta As Bestas e Il Regno a Roma

News Cinema

Grazie ai ragazzi del Piccolo America, arriva a Roma il talentuoso e pluripremiato regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen che il 15 luglio presenzierà alla proiezione di Il regno a Monte Ciocci e il 16 luglio a quella di As Bestas al cinema Troisi. Gli orari.

Arriva a Roma, grazie ai ragazzi del Piccolo America, a conclusione degli appuntamenti de Il Cinema in Piazza, uno dei più talentuosi registi europei: a soli 41 anni, Rodrigo Sorogoyen è autore di cinque bellissimi film e una serie tv (Antidisturbios), premiati nel mondo e apprezzati anche dal pubblico italiano, che li ha scoperti ai festival, sulle piattaforme o nei cinema. Nel corso della sua carriera Sorogoyen ha vinto 4 premi Goya, il primo per Il regno nel 2019 e l'ultimo per As Bestas, che nell'insieme ne ha vinti 5 nel 2023, oltre a numerosissimi premi internazionali, tra cui il Lumière e il Cesar e i festival di Dublino e Miami. Il regista è stato anche candidato all'Oscar per il cortometraggio Madre, da cui ha poi tratto il lungometraggio omonimo presentato alla mostra del cinema di Venezia. E', insomma, un talento puro, portatore di una visione unica del cinema e gli appassionati avranno ben due occasioni per incontrarlo e vedere sul grande schermo Il regno e As Bestas.

Rodrigo Sorogoyen a Roma: gli appuntamenti

Alle 21.15 di sabato 15 luglio col critico Pedro Armocida il regista presenterà al pubblico di Monte Ciocci El reino - Il regno. Il thriller segue la caduta di Manuel (uno straordinario Antonio De La Torre) e le sue disperate manovre per salvarsi: mentre il personaggio principale cerca di eludere la giustizia e proteggere i suoi interessi, Rodrigo Sorogoyen, da sempre impegnato in un cinema a denuncia di violenze e abusi, mette in evidenza i meccanismi di potere, la manipolazione politica e le conseguenze della corruzione sulla società con un montaggio serrato che con ritmo incalzante mantiene lo spettatore costantemente coinvolto nella trama. Domenica 16 luglio alle 18 appuntamento al cinema Troisi, dove assieme ai fratelli D'Innocenzo Sorogoyen presenterà As Bestas.

Entrambi i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’evento a Monte Ciocci è gratuito senza bisogno di prenotazione mentre i biglietti per la presentazione del 16 luglio al Cinema Troisi sono online su www.cinematroisi.it