Il cinema in piazza a Roma, presentata la decima edizione

Presentata la decima edizione della triplice rassegna di arene estive romane Il cinema in piazza organizzata dalla Fondazione Piccolo America. Ecco gli appuntamenti più importanti.

Le arene estive romane presentano quest'anno il ritorno de Il Cinema in Piazza, dal 1 giugno al 14 luglio, per festeggiare la decima edizione dell'evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America, nelle tre piazze di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, fino al Cinema Troisi, diventato il quarto luogo della manifestazione.

85 proiezioni, 22 incontri speciali, di cui 3 al Cinema Troisi, e 12 retrospettive, per un’edizione de Il Cinema in Piazza che prosegue l’impegno nell’offrire agli spettatori l’opportunità di conoscere opere mai distribuite sul grande schermo e riscoprire i grandi classici. Ogni sera alle 21.15, dal mercoledì alla domenica, in tre luoghi della città sarà presentata una ricca programmazione con film in lingua originale sottotitolati e film italiani con sottotitoli in inglese, a ingresso libero e gratuito - ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi.

Il Cinema in Piazza inaugura il 1 giugno a San Cosimato con Ghali che, in dialogo con Damiano e Fabio D’Innocenzo, introdurrà la proiezione del film Il sapore della ciliegia, scritto, diretto, prodotto e montato dal regista Abbas Kiarostami. Vincitore della Palma d'oro al 50° Festival di Cannes. Il giorno successivo, il 2 giugno, a incontrare il pubblico della piazza saranno invece l’allenatore Claudio Ranieri, di ritorno da Cagliari dove ha appena salutato il mondo del calcio, e il regista Riccardo Milani, con il suo documentario sulla vita di Gigi Riva Nel nostro cielo un rombo di tuono. Il 7 giugno la regista palestinese Maysaloun Hamoud, in dialogo con l’artista italo-palestinese Laila Al Habash, presenterà al pubblico di San Cosimato la sua potente opera prima Libere, disobbedienti, innamorate.

Il regista e attore americano Edward Norton sarà protagonista di un doppio incontro il 19 giugno: alle 18.00 al Cinema Troisi dove, in dialogo con la giornalista e critica Martina Barone, presenterà il suo esordio alla regia Motherless Brooklyn - I segreti di una città, e alle 21.15 in Piazza San Cosimato, in occasione della proiezione del film cult Fight Club, del quale discuterà insieme allo scrittore e critico Antonio Monda. Ari Aster, regista e sceneggiatore già ospite nell’edizione del 2023, torna il 5 luglio a Il Cinema in Piazza per presentare il suo ultimo lavoro Beau is Afraid, un'epica odissea nelle paranoie umane. Venerdì 12 luglio il regista Francesco Zippel, in dialogo con la giornalista Veronica Gentili, presenterà al pubblico di San Cosimato il suo omaggio a una leggenda del cinema mondiale, con il suo documentario Sergio Leone, l’italiano che inventò l’America.

Il 24 giugno l’artista francese JR introdurrà al Cinema Troisi il suo documentario Tehachapi, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023, nel quale racconta del percorso artistico sviluppato in un carcere californiano e che vede coinvolti i detenuti e i loro familiari. Ancora senza una distribuzione italiana, proprio in questi giorni Tehachapi sta facendo il suo ingresso nei cinema francesi. Proseguono gli incontri internazionali alla Cervelletta domenica 23 giugno con i due Premi Oscar Damien Chazelle e Paolo Sorrentino in dialogo con il giornalista e produttore Malcom Pagani, seguiti dalla proiezione del film del regista statunitense La La Land; e ancora Alessandro Borghi e Luca Marinelli incontreranno il pubblico per presentare Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore ai David di Donatello 2023 come Miglior Film, moderato dalla giornalista Chiara Del Zanno il 4 luglio. La serata dell’11 luglio sarà dedicata ad Akira Toriyama, leggendario creatore dell’universo di Dragon Ball con la proiezione di Dragon Ball Super - Broly di Tatsuya Nagamine.

Sabato 29 giugno una speciale proiezione del film I Diari della motocicletta, basato sui diari di Ernesto ‘Che’ Guevara, leader della rivoluzione cubana, sarà introdotta dal regista Walter Salles. Proseguono gli incontri a Monte Ciocci con la regista e sceneggiatrice francese Céline Sciamma e il suo Ritratto della giovane in fiamme e infine, il 13 luglio, il ritorno dell’amato giornalista e autore del podcast Indagini, Stefano Nazzi che presenterà al pubblico Zodiac di David Fincher.