Il cinema che cattura ogni attimo: presentato a Sorrento il listino novità di 01 Distribution

La luce che illumina una sala cinematografica. Un'immagine suggestiva che vuole sottolineare l'esperienza particolare che solo la visione collettiva può regalare. 01 Distribution ha presentato il listino novità alle giornate di cinema di Sorrento, ce lo raccontano in questa video intervista Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro.

Un listino luminoso. Così è stato presentato il mondo delle tante novità per 01 distribution di fine anno e soprattuto di un 2023 che sempre più emerge a Sorrento, nel corso delle Giornate professionali di cinema, come un anno cruciale e pieno di grande prodotto a livello internazionale. Difficile immaginare tanti autori italiani, da Bellocchio a Garrone, da Moretti a Salvatores, insieme a maestri internazionali come Spielberg, Scorsese o Polanski in una stessa proposta.

Accade quest'anno, come ci hanno raccontato in questa video intervista, non senza entusiasmo e una chiara fiducia in una ripresa del mercato, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, e Luigi Lonigro, direttore 01 Distribution.