Will Smith difeso dalla zia Viv de Il principe di Bel-Air: "A volte bisogna dare uno schiaffo"

Janet Hubert definisce Chris Rock "meschino" e invita l'ex collega a godersi la vittoria.

La vicenda dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 sta facendo discutere molto, come del resto era inevitabile. Mentre i dubbi sulla sua veridicità sono stati superati dalla ferma condanna del gesto da parte dell'Academy e dalla sua decisione di avviare una revisione formale dell'incidente per valutare ulteriori azioni e conseguenze in conformità con lo statuo, gli standard di condotta e le leggi della California, e lo stesso Smith ha scritto una nota per scusarsi pubblicamente, non sono pochi i colleghi che, contrariamente al pensiero generale, si stanno schierando dalla parte dell'attore, domenica premiato con l'Oscar di migliore attore protagonista per Una famiglia vincente.

Janet Hubert difende Will Smith

Conosciuto in tv per i suoi trascorsi nella sitcom di culto Willy, il principe di Bel-Air, della quale nelle ultime settimane è arrivato in tv un remake in chiave drammatica da lui prodotto, Smith ha ricevuto il sostegno dell'ex co-star Janet Hubert, interprete nella serie degli anni '90 di Vivian Banks, la zia di Will. In un messaggio condiviso su Instagram, Hubert ha scritto: "Sono molto orgogliosa di te! C'è un limite a ciò che una persona può sopportare... A volte bisogna dare uno schiaffo. Festeggia la vittoria... il resto non conta. Entrambe le azioni erano sbagliate ma Chris non aveva bisogno di dire certe cose. L'ho incontrato una volta… Mi è bastato… Davvero meschino".

Le scuse di Will Smith

Smith ha schiaffeggiato Rock dopo una battuta di quest'ultimo su Jada Pinkett Smith, la moglie dell'attore, presentatasi alla cerimonia con la testa rasata dopo aver rivelato pubblicamente di soffrire di alopecia. Nelle scorse ore, Smith è tornato sulla vicenda, scusandosi in un messaggio condiviso su Instagram. "La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva", ha scritto. "Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute su di me fanno parte del lavoro, ma una battuta sulla malattia di Jada era troppo da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato inopportuno e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza".

"Vorrei scusarmi anche con l'Academy, i produttori dello show, tutti i partecipanti e coloro che l'hanno visto in tutto il mondo", ha aggiunto Smith. "Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Sto lavorando su me stesso".