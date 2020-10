Il cartoon Jiang Ziya in Cina sconfigge Mulan e Tenet in due giorni, è record d'incassi per un film animato

News Cinema

Il film di animazione Jiang Ziya in Cina sta frantumando i record d'incassi per un cartoon nei primi giorni di programmazione, asfaltando Mulan e superando anche Tenet.

Per quanto negli anni Hollywood abbia tentato di aprirsi al mercato cinese, con esperimenti anche recenti come Mulan e proposte di blockbuster occidentali come Tenet, il mercato cinematografico in Cina rimane molto nazionalista, e lo dimostra il trionfo al boxoffice del film animato Jiang Ziya: con una pandemia (ufficialmente) sotto controllo ma in corso, il lungometraggio in CGI è riuscito a incassare quasi 100 milioni di dollari in appena due giorni di programmazione nei cinema cinesi, avviandosi a bissare il successo del film precedente della serie, il Ne Zha uscito l'anno scorso e foriero d'incassi per oltre 720 milioni di dollari (!!!) solo in patria.

L'esperimento Disney di gemellaggio culturale col nuovo Mulan, fermo a 40 scarsi milioni rastrellati in una ventina di giorni, viene del tutto umiliato al botteghino da questa patriottica proposta per famiglie, parte di un "Fengshen Cinematic Universe": le storie dei due film citati, entrambi prodotti dalla Beijing Enlight Pictures, si rifanno infatti a miti e leggende cinesi. La vicenda di quest'ultimo Jiang Ziya, in particolare, narra di un mitico semidio guerriero che viene bandito nel mondo dei mortali, dove deve uccidere un demone per ridiventare una divinità.





Il trailer sembra proporre una certa spettacolarità, anche se la sottigliezza della recitazione sarebbe tutta da verificare esaminando il prodotto completo. Alcune realtà sono però incontrovertibili: Tenet finora ha incassato in Cina sui 65 milioni di dollari, quindi è già stato superato da questa concorrenza animata, e Jiang Ziya è diventato il più lucrativo debutto IMAX in Cina per un film di animazione, con 4.500.000 di dollari portati a casa in un sol giorno. Certamente l'esordio era coincidente con la festa della Giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese, ma i numeri rimangono ugualmente storici.

Sia Ne Zha sia Jiang Ziya sono stati distribuiti in sala negli Usa, con incassi rispettivamente di 4 e poco più di 9 milioni di dollari (questa seconda cifra ancora in corso d'aggiornamento, visto che l'uscita americana è stata contemporanea a quella cinese). Il primo film risulta inedito in Italia: forse il successo del secondo spingerà qualcuno a recuperare in streaming o uscite limitate la serie intera? Leggi anche Mulan, la recensione del film Disney ispirato alla leggenda cinese