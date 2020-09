Più che remake del Mulan animato, la nuova versione è una reinterpretazione dello stesso materiale, come vi spieghiamo nella recensione.

Tra il VI e VII secolo d. C., la giovane Fa Mulan (Liu Yifei) è la dannazione della sua famiglia: ha il chi della guerriera, ma il ruolo che spetta alle donne nella società, subalterno e contenuto, non è compatibile con la sua vocazione. Quando i crescenti attacchi degli Unni di Bori Khan spingono l'Imperatore a coscrivere un uomo per ogni famiglia, preoccupata delle condizioni fisiche dell'anziano padre e senza fratelli, Mulan si sostituisce al genitore spacciandosi per uomo. Diventerà mito.

Ogni tanto succede, ma molto di rado: specialista negli ultimi anni nel vivere di rendita con remake sterili, che hanno un senso solo nel nutrirsi delle radici di film del passato di gran lunga migliori, la Disney a sorpresa lascia che uno di questi progetti assuma un'identità propria e indipendente dal prototipo. Era successo quattro anni fa col sorprendente Libro della Giungla di Jon Favreau, ricapita un'altra volta con questo Mulan di Niki Caro (già regista di La ragazza delle balene): il "nuovo" Mulan mantiene il cartoon originale del 1998 di Barry Cook & Tony Bancroft solo come eco sottotraccia, così la sceneggiatura si rifà direttamente al materiale che lo ispirò, appunto il poema cinese "La ballata di Mulan", attribuito a Liang Tao e risalente al secolo VI.

Per questa ragione, anche se si può cogliere qui e lì qualcosa che ricorda alcune scene del 36° classico del canone animato dei Walt Disney Animation Studios, sarebbe un esercizio fine a se stesso stilare ogni differenza: se Mulan non è un musical come il film precedente e manca del draghetto parlante Mushu (sostituito dal muto passaggio di una variopinta fenice multicolore), se mancano quindi due elementi caratterizzanti dell'opera precedente, è chiaro che possiamo chiudere la questione. O meglio, possiamo chiudere la questione remake-fotocopia, perché ce ne sono di nuove e interessanti da aprire, se accettiamo che possa esistere un altro tipo di remake, un aggiornamento nel motore e non solo nella carrozzeria.

Il Mulan che ci siamo trovati davanti è di fatto la versione alleggerita e occidentalizzata per famiglie di un wuxia, il genere cappa & spada cinese, frequentatissimo in patria con gli ultimi lavori di Zhāng Yìmóu, ma passato per la prima famosa contaminazione hollywoodiana con La tigre e il dragone di Ang Lee. Non possiamo in nessun modo dissuadere chi si senta tradito da questa strategia, preso in giro dall'uso di quel logo che richiama i suoi ricordi del cartoon (comunque sempre disponibile, ricordatelo!), ma sarebbe una pregiduziale liquidare Mulan come truffa, perché così com'è ha un suo senso etico e produttivo, e soprattutto è un prodotto gradevole.

Il recupero di Mulan ha un senso perché il rapporto di Hollywood con il mercato cinese, ormai imprescindibile, passa attraverso un rispetto maggiore e meno invasivo della cultura orientale, quindi prossimo a un modello di cinema epico più coerente e serio, contenendo l'ironia e lo humor allo stretto indispensabile. Anche senza voler toccare questo tasto, la leggenda originale suona come un manifesto femminista ante-litteram, dato per scontato nel cartoon del 1998, ma ora enfatizzato per un pubblico occidentale e americano ancora più sensibile sulla questione negli ultimi tempi (indovinato il personaggio della strega interpretata da Gong Li, simbolo di un'emancipazione femminile sbagliata).

Mulan, remake o non remake, rimane il soggetto migliore per la Disney attuale, che può costruire un monumento all'inclusività, forte di una suggestione nata in tempi "non sospetti" e quindi ancora più coraggiosa, e allo stesso tempo gettare un ponte con la Cina per quel gemellaggio cinematografico che da ambedue le parti si cerca da anni, fallito con la coproduzione di The Great Wall con Matt Damon, proprio di Yimou. Pur senza guizzi d'originalitò, il lavoro di Niki Caro ha ritmo e si avvale di un eccellente lavoro in scenografia, costumi e fotografia (cromaticamente parecchio evocativa), mentre il cast lavora con precisione, a partire dall'espressiva protagonista Yifei, star e cantante in patria. Il crescendo, le emozioni e i messaggi arrivano a destinazione senza bisogno di ricordare il Mulan originale. Da appassionati del cinema animato Disney, non lo riteniamo un male: mantenere le distanze significa anche evitare la deplorevole tentazione di una scriteriata "sostituzione".