Il capofamiglia: in esclusiva una clip della favola nera egiziana

Una favola nera con elementi di follia e commedia, Il capofamiglia è un originale film egiziano premiato a Cannes in arrivo nelle sale dal 16 marzo per Wanted. In esclusiva una clip.

Il Cairo è una metropoli piena di contraddizioni e di umanità molto variegata. Lo vediamo confermato per l'ennesima volta da una commedia dell'assurdo, che vira fra il dramma sociale e una sequenza di paradossi. Il capofamiglia è il titolo, il regista è l'esordiente egiziano Omar El Zohairy, mentre il film esce nelle sale il 16 marzo per Wanted Cinema dopo aver vinto la Semaine de la Critique a Cannes e il Gran Premio della giuria a Torino.

Una storia spiazzante che parte da quanto accade durante una festa di compleanno in casa, quando un incantesimo molto particolare non va per il verso giusto. Assurde saranno le conseguenze, ovviamente. Protagonista per l'appunto il Capofamiglia, uomo autoritario e brutale, che viene trasformato in un pollo.

Vi presentiamo in esclusiva e in anteprima la sequenza in questione, divertente e paradossale.