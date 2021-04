Il Box Office USA risorge: Godzilla vs. Kong incassa 48,5 mln di dollari nel primo weekend

News Cinema

Arriva dal mercato USA la notizia di una forte ripartenza delle sale cinematografiche, grazie all'incasso record (in tempi di pandemia) di Godzilla vs. Kong.

Con un incasso di 48,5 milioni di dollari, Godzilla vs. Kong riavvia il business e zittisce tutti coloro che dicevano che l'esperienza della sala fosse arrivata al capolinea. Complice il weekend pasquale e la riapertura dei cinema di Los Angeles e New York, il film Warner Bros supera nel suo primo weekend di programmazione ogni aspettativa. Godzilla vs. Kong diventa il più alto incasso sul territorio statunitense dall'inizio della pandemia e va a cumularsi al già cospiscuo gruzzolo dei mercati esteri (Cina in testa) per un totale di 285,4 milioni di dollari. Il precedente record di incasso domestico per gli USA in era Covid, apparteneva a Wonder Woman 1984 uscito a Natale 2020 con 16,7 milioni raccolti nel primo weekend.

Il film del monsterverse diretto da Adam Wingard è uscito contemporaneamente sul servizio streaming HBO Max, dove nei primi quattro giorni ha segnato il più alto numero di spettatori che lo hanno visto dai salotti di casa. Questa opzione non ha scoraggiato molti altri a scegliere il ritorno al cinema per assistere all'epica battaglia tra il lucertolone e il gorilla su uno schermo dalle dimensioni appropriate. 48,5 milioni di dollari sarebbero un incasso mediocre in tempi normali per un film ad alto budget come questo, ma ora rappresentato il primo vero e significativo segnale per riportare la distribuzione dei film nelle sale cinematografiche.