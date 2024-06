Ian McKellen ricoverato dopo un malore sul palco: cos'è successo e come sta

News Cinema

Il popolare attore, 85 anni, è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto dal palco del teatro Noel Coward di Londra. Come sta ora la star de Il Signore degli Anelli e degli X-Men? Gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dalla BBC.

Paura per Ian McKellen. L'attore inglese, 85 anni, è amatissimo in tutto il mondo e noto per aver prestato il volto a personaggi iconici in franchise molto noti. Tra questi, c'è Gandalf nella saga de Il Signore degli Anelli, ruolo che gli è valso una nomination al Premio Oscar nel 2002. Nondimeno, ha interpretato per la Marvel il mutante Magneto. Purtroppo, nella serata del 17 giugno, l'artista ha vissuto una spiacevole disavventura. McKellen, infatti, è stato ricoverato in ospedale dopo esser caduto dal palcoscenico.

Si proceda con ordine. La star, attivissima anche in campo teatrale, è impegnato in questo periodo con lo spettacolo Player King, adattamento dall'Enrico IV di William Shakespeare, per la regia di Robert Icke. Ian McKellen stava recitando la parte di John Falstaff al Teatro Noël Coward di Londra quando, durante una scena di lotta, ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla parte anteriore del palco.

La BBC ha reso noto che il divo ha gridato dal dolore e che i membri della troupe si sono precipitati ad aiutarlo, inclusi due medici che erano presenti tra il pubblico. Le luci in sala si sono accese immediatamente, lo spettacolo è stato interrotto e il pubblico invitato a lasciare la struttura. Uno spettatore, che ha assistito alla scena, ha riferito a People che Ian McKellen gli è sembrato presente a se stesso: "Per quanto ho visto era cosciente, perché chiedeva aiuto".

Malgrado sia stato fatto il possibile per tutelare la privacy dell'attore, sui social circolano alcuni scatti e filmati del trasporto in ospedale. Come sta adesso il divo inglese? I portavoce del Noel Coward Theatre, tramite nota ufficiale, hanno dichiarano che McKellen si rimetterà velocemente.

Grazie al nostro pubblico per i loro auguri dopo la caduta di Ian durante l'esibizione di Player Kings di questa sera. A seguito di una scansione, il brillante team del Servizio Sanitario Nazionale ci ha assicurato che avrà un recupero rapido e completo e Ian è di buon umore.

La replica di Player Kings prevista per questa sera, martedì 18 giugno, è stata giustamente annullata per permettere al protagonista di riprendersi completamente.

Ora che il peggio è passato, possiamo permetterci un pizzico d'ironia ricordando le recentissime dichiarazioni di McKellen a proposito di un eventuale ritorno di Gandalf ne Il signore degli anelli: La caccia a Gollum. L'attore si è detto assolutamente disponibile a indossare di nuovo il costume dell'amato stregone. Esiste tuttavia una conditio sine qua non: "Se sarà ancora vivo". A quanto pare, ci vuole ben altro che uno scivolone per metterlo K.O.!