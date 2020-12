Ian McKellen e Martin Freeman vogliono comprare la casa di J.R.R. Tolkien per un progetto grandioso

News Cinema

Diversi attori delle trilogie de Lo Hobbit e de Il Signore degli anelli vogliono salvare dal mercato la casa di Tolkien. In un video spiegano come e per chi intendono trasformarla.

Ian McKellen alias Gandalf, Martin Freeman alias Bilbo Baggins e John Rhys-Davies alias il nano Gimli, vogliono salvare dal mercato la casa dove J.R.R. Tolkien ha scritto Il signore degli Anelli.

Insieme alla scrittrice inglese Julia Golding e ad Annie Lennox, voce del brano Into the West de Il Ritorno del Re, i tre attori stanno cercando di raccogliere denaro attraverso una campagna di crowfunding chiamata Project Northmoor. La speranza è quella di arrivare ad almeno 4 milioni di sterline per comprare la proprietà e trasformarla in una specie di casa della letteratura, in un luogo, insomma, che possa fornire ospitalità e corsi di scrittura creativa ad aspiranti autori di libri. Qualora la cifra ottenuta dovesse superare di molto le previsioni, una parte dell'edificio verrà trasformata in una specie di museo. La casa apparirà com'era ai tempi di Tolkien e il giardino verrà completamente rinnovato. Infine, se si dovessero raggiungere i 6 milioni e mezzo, McKellen & Co. faranno costruire, proprio nel giardino, una casa da hobbit.

A sostenere l’iniziativa sono anche Sir Derek Jacobi, che ricordiamo nel film Tolkien, l'illustratore de Il Signore degli Anelli John Howe, Lord Rowan Williams di Oystermouth (ex Arcivescovo of Canterbury), Joseph Loconte (autore di A Hobbit, a Wardrobe, and a Great War: How J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis Rediscovered Faith, Friendship, and Heroism in the Cataclysm of 1914-18) e Cliff Broadway di TheOneRing.net. Li vediamo tutti in un promo che ci ha emozionato e commosso, perché ci ha mostrato tanti dei protagonisti di una saga che abbiamo amato moltissimo e perché sarebbe bello vedere realizzati i progetti di cui tutti questi illustri signori parlano. Se volete contribuire con una somma anche piccola potete andare sul sito ufficiale di Project Northmoor e contribuire al salvataggio della bella residenza situata al numero 20 di Northmoor Road a Oxford.