IA, Midjourney si difende da Disney e Universal sulle violazioni del copyright, contrattacca: "Troppo comodo"

Denunciata da Disney e Universal per violazione dei diritti d'autore, la compagnia dietro all'Intelligenza Artificiale Midjourney si difende e contrattacca: non si può usare l'IA e poi criticarla per una cosa del genere.

All'inizio di giugno Disney e Universal avevano unito le forze per denunciare la compagnia di IA generativa Midjourney, accusandola di violazione di copyright, per le immagini create dagli utenti attraverso il servizio, contenenti marchi e personaggi delle aziende. Dopo un paio di mesi, è arrivata la risposta ufficiale pubblica dei legali di Midjourney, un vero contrattacco. La sostanza della risposta è che nemmeno le major coinvolte sono distanti dall'uso dell'IA, perciò su quali basi avanzano queste pretese? Esaminiamo più da vicino la risposta di Midjourney. Leggi anche La Disney ha rinunciato all'IA per Tron: Ares e Oceania dal vero, ma perché?

Midjourney contrattacca Disney e Universal sulla violazione del copyright

Deadpool, Wolverine, Spider-Man, Hulk e Iron Man del mondo Marvel. Darth Vader, Yoda, C-3PO, R2-D2 e Chewbacca di Star Wars. Elsa e Olaf di Frozen. I Simpson. Buzz Lightyear, Saetta McQueen del mondo Pixar. Dragon Trainer, Shrek e i Minion della galassia Universal. L'utenza dell'IA generativa Midjourney non si fa problemi nel rielaborare i propri beniamini, né il sistema si rifiuta di accontentarla, ma la cosa non è andata giù a Universal e Disney, che hanno sventolato la violazione dei diritti d'autore. Non si parla del sistema di "addestramento" delle Intelligenze Artificiali, si parla dei risultati. La dirigenza di Midjourney accusa però fondamentalmente le major di volere la botte piena e la moglie ubriaca, perché Midjourney ha le prove che diversi studi di grafica ed effetti visivi al soldo di Disney e Universal usano il sistema, così come alcuni dipendenti diretti delle aziende stesse, la cui appartenenza è evidente nel dominio delle loro mail negli account! La battaglia è appena agli inizi.

La legge sul copyright non conferisce il controllo assoluto sull'uso di lavori protetti dai diritti d'autore. Il monopolio limitato garantito dal copyright deve aprirsi all' "uso equo" ["fair use" in inglese, ndr], che salvaguardia l'altrettanto importante interesse pubblico nella libera circolazione di idee e informazioni. [...] I querelanti non posso avere tutto, da un lato cercando profitto dal regolare addestramento dell'IA - attraverso l'uso di Midjourney e altre IA generative - dall'altro accusando Midjourney di illecito per lo stesso motivo. [...] Esistono senza dubbio diversi approcci, legittimi e non illegali, per creare immagini che incorporino personaggi della cultura popolare, come quelli dei querelanti, incluse le fan-art non commerciali, gli esperimenti, l'analisi sociale e la critica. I querelanti vogliono soffocarli tutti.