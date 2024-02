I Tre Moschettieri - Milady: la nuova sfida dei classici d'avventura al cinema

News Cinema

Duelli di cappa e spada al servizio di sua maestà il re di Francia. Tornano i moschettieri per la seconda e ultima avventura, Milady, di un nuovo adattamento di un classico della narrativa ottocentesca. Ma non è l'unico caso, sta diventando un vero filone.

La grande narrativa d’avventura ottocentesca può essere una fonte sempre attuale per il cinema, chi l’ha detto che si debba solo inseguire l’ultimo bestseller o, come sempre più spesso a Hollywood, farsi ispirare da ogni fumetto mai scritto e disegnato, con l’inflazione attuale di cinecomic? Uno degli studi storici europei, Pathé, nato insieme al cinema a fine '800, ha prodotto un dittico dedicato al classico di Alexandre Dumas, I tre moschettieri, il cui secondo - e ultimo - capitolo, Milady, è uscito in sala, dopo aver ottenuto sei nomination ai premi César e totalizzato due milioni di spettatori nelle sale francesi.

L’ultima sfida produttiva dell’industria francese, che sta adattando un altro classico come Il conte di Montecristo, che sarà diretto dagli sceneggiatori dei Tre moschettieri, Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière. Tornando a Milady, per gli spadaccini al servizio del re si sta vivendo un periodo di lotte civili fra cattolici e protestanti. In sala ora c’è il secondo capitolo, Milady, con Eva Green, Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï, Louis Garrel, Vicky Krieps e Lyna Khoudri.

In questo video Mauro Donzelli ci racconta il film e la nuova scommessa produttiva francese, dal budget e dalle ambizioni notevoli.