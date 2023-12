I Tre Moschettieri: Milady: il trailer originale del film

News Cinema

Seconda parte del dittico di Martin Bourboulon iniziato con I Tre Moschettieri: D'Artagnan, il film che vede Eva Green nei panni del personaggio citato nel titolo arriverà nei cinema italiani nel corso del 2024 con Notorious in collaborazione con Medusa Film.

Quella della nuova versione cinematografica di "I Tre Moschettieri", leggendario romanzo di Alexandre Dumas più e più volte adattato per il grande schemro, è un'operazione di certo ambiziosa: due film, un budget molto alto, sopra i 70 milioni di euro complessivi, un cast di primissimo piano, la voglia di essere classici e contemporanei allo stesso tempo.

I risultati del film visto al cinema lo scorso mese di marzo, I Tre Moschettieri: D'Artagnan, sono stati decisamente all'altezza di queste ambizioni, ed è quindi con grande curiosità che aspettiamo di vedere nelle nostre sale I Tre Moschettieri: Milady, la seconda e conclusiva parte di questo dittico firmato dagli sceneggiatori Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, e dal regista Martin Bourboulon.

Una data d'uscita precisa ancora non c'è, ma la sensazione è che Notorious e Medusa, che portano congiuntamente questo film nel nostro paese, replicheranno l'uscita primaverile del primo film.

In attesa di saperne di più, ecco qui un avvincente trailer ufficiale originale del film, con sottotitoli inglesi.

A fare la parte della leonessa, ovviamente, la meravigliosa Eva Green, protagonista nei panni dell'infida e seducente Milady. Tornano nel cast, ovviamente, anche e Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos) e François Civil (D’Artagnan).

Ecco il trailer ufficiale originale di I Tre Moschettieri: Milady: