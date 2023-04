I Tre Moschettieri - D'Artagnan: Athos, Porthos e Aramis sfidano a duello il nuovo arrivato in una clip del film

News Cinema

Stanno per arrivare al cinema il 6 aprile I tre moschettieri: D'Artagnan, in una nuova versione francese del romanzo di Dumas con le stelle del cinema d'oltralpe, da Louis Garrel a Vincent Cassel, Romain Duris e Eva Green. Ecco una clip del film.

E' sempre un piacere ritrovare sul grande schermo i protagonisti di uno dei più celebri romanzi di Alexandre Dumas (padre), I tre moschettieri, del 1844. Dopo innumerevoli versioni televisive e per il cinema, arriva adesso quella francese di Martin Bourboulon, I tre moschettieri: D'Artagnan, che si riappropria nel romanzo e ha nel cast alcuni dei più prestigiosi attori d'Oltralpe e non solo: Vincent Cassel è il più anziano, Athos, Pio Marmaï è l'edonista Porthos, Romain Duris è Aramis e nel ruolo di D'Artagnan c'è il meno noto François Civil, oltre ad Eva Green (Milady), Louis Garrel (re Luigi XIII e la lussemburghese Vicky Krieps che è Anna D'Austria. Vi mostriamo in anteprima una clip video del film, che arriverà al cinema il 6 aprile e che ripropone un momento che tutti i fan del libro e del film ricordano, ovvero l'incontro dei tre moschettieri col guascone D'Artagnan, appena arrivato a Parigi, che viene sfidato a duello da tutti loro. Inutile dire che sarà l'inizio di una bellissima amicizia...



I Tre Moschettieri: D'Artagnan: Clip Ufficiale del Film in anteprima - HD

I Tre Moschettieri: D'Artagnan - La trama ufficiale e il trailer italiano del film

D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D'Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richelieu. Ma, innamorandosi di Constance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l'inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.