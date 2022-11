News Cinema

I moschettieri, Asterix e Obelix e perfino Ibrahimovic nei titoli presentati da Notorious Pictures a Sorrento

Molta attenzione al cinema per i giovani in un listino vario e creativo. Notorious Pictures presenta i primi sei mesi del suo 2023 alle Giornate di cinema di Sorrento. Ce lo racconta Alice Panama, Head of Theatrical Distribution.