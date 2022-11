I misteri del giardino di Compton House: torna al cinema il film d'esordio di Peter Greenaway - Guarda il trailer

News Cinema

Grazie al progetto I Wonder Classics arriva nelle sale, dopo la prima mondiale nella sezione Venezia Classici del Festival di Veneiza, la versione rimasterizzata in 4K dal BFI National Archive, a partire dai negativi originali, del film diretto dal maestro inglese.

Dopo la prima mondiale avvenuta nel contesto della sezione Venezia Classici del Festival di Venezia, nei cinema italiani dal 28 novembre arriverà la versione restaurata in 4K di I misteri del giardino di Compton House, celebre film d'esordio del maestro inglese Peter Greenaway che ha rivelato al mondo il suo visionario talento.

Il film di Greenaway segna il via del nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures, chiamato I Wonder Classics, che si basa sull'interazione tra la piattaforma I WONDERFULL e l’offerta theatrical, cercando di sfruttare a pieno entrambe le proposte in sinergia.

Bizzarro whudunit stracolmo di suggestioni pittoriche, e assieme studio sulfureo delle dinamiche di classe, il film di Greenaway festeggia in questo 2022 il quarantesimo anniversario della sua prima uscita, avvenuta nel 1982. Il restauro è stato approvato dallo stesso regista ed è stato realizzato in 4K a partire dai negativi originali in Super 16mm Eastmancolor e dalla relativa traccia madre magnetica. Il lavoro di rimasterizzazione è stato condotto dal BFI J.P. Getty Jr. Conservation Centre, da Dragon Digital e da Molinare. Gli elementi originali del film sono conservati presso il BFI National Film Archive.

Ecco il trailer e la trama ufficiali di I misteri del giardino di Compton House:





Nel diciassettesimo secolo, in uno Wiltshire apparentemente idilliaco, la moglie di un aristocratico commissiona dodici disegni della tenuta del marito a un ambizioso paesaggista, il quale negozia i termini del contratto prevedendo che includa i favori sessuali della committente. Ma quando dal fossato viene estratto un cadavere, i disegni del paesaggista rischiano di rivelare più di quanto lui creda. Questo brillante, stilizzato ed erotico giallo di campagna ha imposto Peter Greenaway come regista di fama internazionale. I costumi stravaganti, la trama intricata, i dialoghi elegantemente salaci e la colonna sonora ipnotica di Michael Nyman fanno del film una delizia per le orecchie, gli occhi e la mente.