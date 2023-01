I migliori giorni e le insidie della festa della donna: video intervista a Claudio Gerini e Stefano Fresi

News Cinema

La commedia a episodi I migliori giorni di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo racconta quattro momenti cruciali e pieni di insidie nel corso dell'anno. Abbiamo parlato con Claudia Gerini e Stefano Fresi dell'8 marzo in questa video intervista.

Uno degli episodi più intesi della commedia I migliori giorni è sicuramente l'ultimo, quello dedicato all'8 marzo, festa della donna. Un mondo particolarmente orientato ancora a una visione maschile se non maschilista come quello dello spettacolo è al centro di una delicata questione che coinvolge il programma televisivo del pomeriggio condotto da Claudia Gerini, con autore Stefano Fresi. La puntata precedente è andato in onda un servizio profondamente maschilista e ora toccherà, secondo la volontà degli autori ma anche del canale, alla conduttrice distratta da un problema con la figlia, con cui non ha un buon rapporto.

Abbiamo incontrato per una video intervista proprio i due protagonisti dell'episodio 8 marzo de I migliori giorni, Claudia Gerini e Stefano Fresi.