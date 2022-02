I migliori film in streaming usciti vent'anni fa

News Cinema

Il 2002 è stato un grande anno per i blockbuster e il cinema di genere. Ecco cinque titoli in streaming che lo confermano.

Compiono vent’anni una serie di lungometraggi che hanno reso il 2002 un anno di cinema prezioso, soprattutto per quanto riguarda il genere ben specifico. Agli Oscar alla fine trionfò il musical Chicago con sei statuette e venne invece ignorato Gangs of New York di Martin Scorsese, lungometraggio di culto che non raccolse nulla pur avendo totalizzato ben dieci candidature. Almeno quella per il miglior attore a Daniel Day-Lewis sarebbe risultata a nostro avviso sacrosanta, mente a sorpresa trionfò Adrien Brody, protagonista de Il pianista di Roman Polanski che si aggiudicò anche l’Oscar per la regia). Ebbene, nessuno dei titoli sopra citati è entrato nella cinquina di film in streaming che a nostro avviso rappresentano il meglio del cinema americano del 2002. Non ci resta dunque che lasciarvi ai titoli che abbiamo scelto - l’ordine è assolutamente alfabetico - augurandovi come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming usciti nel 2002

8 Mile

Era mio padre

Minority Report

Il signore degli anelli - Le due torri

Spider-Man

8 Mile

Diretto da un Curtis Hanson preciso e sempre solido, questo dramma urbano racconta l’America a i margini, quella dei blue collar che vanno a lavorare all’alba e sognano una vita migliore. Un Eminem perfetto e vibrante è protagonista di un film magnificamente scritto, con personaggi veri e strazianti grazie al loro dolore sotterraneo. In 8 Mile ci sono a supporto Kim Basinger, Anthony Mackie, Michael Shannon e la sfortunata Brittany Murphy. Grandi incassi e Oscar per la miglior canzone “Lose Yourself". Un film duro e necessario, tutt’altro che mainstream. Magnifica fotografia di Rodrigo Prieto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Era mio padre

Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo il successo e l’Oscar di American Beauty Sam Mendes sceglie l’adattamento di una graphic novel, un crime-movie elegante nella forma e doloroso nella storia. Tom Hanks è magnifico come protagonista, e nei duetti col grande decano Paul Newman riesce a innalzare il livello di Era mio padre a grande cinema. Se poi si considera che nel cast ci sono - tutti bravissimi - anche Jude Law, Daniel Craig, Stanley Tucci e Jennifer Jason Leigh, ecco che il cerchio si chiude. A suo tempo molta critica storse il naso, a nostro avviso questo rimane un film non totalmente compreso e bellissimo da vivere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Minority Report

L’adattamento del racconto di Philip K. Dick ne restituisce tutto il pessimismo nichilista nei confronti di un'umanità sempre pronta a farsi del male, soprattutto credendo di progredire. Un Tom Cruise tirato a lucido fa di Minority Report un thriller sci-fi ad altissimo tasso adrenalinico, messo in scena da Steven Spielberg con una visione coerente, buia, disperata. Samantha Morton, un Colin Farrell tagliente e il grande Max von Sydow compongo il resto del cast superbo. Film palpitante, complesso e “politico” nel verso senso della parola. Uno dei Spielberg migliori del nuovo millennio. Forse il migliore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il signore degli anelli - Le due torri

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Secondo noi il miglior film del 2002, e cosa forse ancor più importante il migliore della trilogia diretta da Peter Jackson. Perché Il signore degli anelli - Le due torri possiede un tono malinconico e autunnale più accentuato rispetto agli altri, che culmina con la battaglia nel Fosso di Helm la quale è a conti fatti il cuore pulsante dell’intera operazione. Un film che si dipana su vari livelli di trama, che osa strade estetiche e narrative coraggiose per una produzione del genere. Portentoso quanto intimo, gigantesco quanto contenuto. C’è tutto il meglio di Jackson in questo capolavoro. Magnifici Ian McKellen e Viggo Mortensen. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Spider-Man

Doveva dirigerlo James Cameron, è passato a Sam Raimi che ne ha fatto un home-movie alla sua maniera, soltanto dal budget enorme. Spider-Man intrattiene e racconta personaggi multidimensionali ancor prima di stupire, e questo lo rende un blockbuster molto più riuscito e corposo della maggior parte di quelli odierni. Tobey Maguire è un Peter Parker totalmente azzeccato, così come Willem Dafoe è un grandioso villain. Kirsten Dunst adorabile. Grande spettacolo con un cuore genuino. Con una scena finale che ricorda un altro capolavoro di Raimi, ovvero Darkman. Cinecomic da inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.